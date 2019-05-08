Eski manken Demet Şener ile olaylı şekilde boşandığı İbrahim Kutluay arasındaki sular bir türlü durulmuyor. Şener, kendisini Edwina Sponza ile aldattığı gerekçesiyle 2016'da boşanma davası açtığı Kutluay'dan 25 Mart'ta anlaşmalı boşanmıştı.