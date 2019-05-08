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  • 08.05.2019
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'den 'a önce haciz, sonra uzaklaştırma!

, 'ta boşandığı 'la yeniden karşı karşıya geldi. Şener, Kutluay'a iki aylık nafakayı ödemediği gerekçesiyle haciz kararı aldırdı. Şener'i tehdit ettiği iddia edilen İbo'ya bir ay da uzaklaştırma kararı verildi.

Eski manken Demet Şener ile olaylı şekilde boşandığı İbrahim Kutluay arasındaki sular bir türlü durulmuyor. Şener, kendisini Edwina Sponza ile aldattığı gerekçesiyle 2016'da boşanma davası açtığı Kutluay'dan 25 Mart'ta anlaşmalı boşanmıştı.

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