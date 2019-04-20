Yıllarca süren boşanma davaları Mart başında resmen sonuçlanan Demet Şener ile İbrahim Kutluay, adeta ikinci baharlarını yaşıyor. İki çocuk annesi 42 yaşındaki Şener, boşandıktan kısa süre sonra işadamı Cenk Küpeli ile ilişkisini ilan etmişti. Demet Şener, aşkını doludizgin yaşarken İbo'dan da bekarlık hamlesi geldi.





KAÇIŞA SON VERDİLER

45 yaşındaki eski basketbolcu, boşandıktan sonra ilk iş olarak uğruna evliliğini bitirdiği konuşulan Edwina Sponza'yla Instagram'da takipleşmeye başladı. Yıllardır devam ettiği konuşulan aşklarını hep gözlerden uzak yaşayan ve buluşmak için hep yurt dışını tercih eden sosyetik güzel ile İbo, önceki gün ise aşklarını resmen ilan etti.





​KEYİFLERİ YERİNDE

Edwina Sponza'nın da butiğinin olduğu Bebek'teki bir pasajda buluşan ikili, baş başa kahve içti. Bebek Pasajı'ndan yine beraber ve son derece rahat bir şekilde çıkan Sponza ile İbrahim Kutluay, birlikte ilk net fotoğraflarını da vermiş oldu.

Sosyetik güzel ile İbo'nun rahat ve keyifli halleri ise "Demet Şener'le boşanmanın resmileşmesiyle artık İbo ile Sponza aşkı da resmiyete döküldü" dedirtti.

Her ikisi de 45 yaşında olan Sponza ile İbo, birlikte ikinci baharlarını yaşıyor.



DEMET BAŞLATTI

Şener, İbo'dan boşandıktan kısa bir süre önce Cenk Küpeli ile aşkını ilan etti. Eski manken, her fırsatta da mutluluğunu dile getiriyor.



