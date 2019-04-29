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  • 29.04.2019
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’in aşkı , kayınvalidesi ile samimi pozlar verdi

’in aşkı , markasının davetinde müstakbel kayınvalidesi ile samimi pozlar verdi.

Şefkatli gelin

Şarkıcı İdo Tatlıses'in model sevgilisi Yasemin Şefkatli, işkadınlığına soyundu. Güzel model, 'Yase Bags' adlı çanta markasının tanıtımını önceki gün 'ndaki Narmanlı Han'da gerçekleştirdi. Şefkatli'yi bu özel gününde aşkı ile müstakbel kayınvalidesi Derya Tuna yalnız bırakmadı.

Derya Hanım, oğlu ile ilişkisi evlilik yolunda ilerleyen güzel modele sosyal medyada da "Hayırlı uğurlu olsun güzel kızım" diyerek şans diledi. Geçtiğimiz günlerde "İlişkimizde son söz İdo'nundur" diyerek gündem olan Şefkatli, "Aşkınızın ayaklarını yıkar mısınız?" diye soran muhabirlere "Evet" yanıtıyla bir kez daha olay oldu.

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