Şarkıcı İdo Tatlıses'in model sevgilisi Yasemin Şefkatli, işkadınlığına soyundu. Güzel model, 'Yase Bags' adlı çanta markasının tanıtımını önceki gün Beyoğlu'ndaki Narmanlı Han'da gerçekleştirdi. Şefkatli'yi bu özel gününde aşkı İdo Tatlıses ile müstakbel kayınvalidesi Derya Tuna yalnız bırakmadı.

Derya Hanım, oğlu ile ilişkisi evlilik yolunda ilerleyen güzel modele sosyal medyada da "Hayırlı uğurlu olsun güzel kızım" diyerek şans diledi. Geçtiğimiz günlerde "İlişkimizde son söz İdo'nundur" diyerek gündem olan Şefkatli, "Aşkınızın ayaklarını yıkar mısınız?" diye soran muhabirlere "Evet" yanıtıyla bir kez daha olay oldu.