Usta sanatçı Orhan Gencebay'ın oğlu Gökhan, geçtiğimiz akşam İstanbul'da bir taksici tarafından bıçaklandı. Kötü haberi alır almaz hastaneye koşan Gencabay ile hayat arkadaşı Sevim Emre, derinden sarsıldı.





Emre, hastanede şunları söyledi: "Orhan Baba deli oldu, çok üzüldü. Bir evlat kolay yetişmiyor. Bir sütü bozuk gelecek, dağ gibi evladımıza zarar verecek he! Bıçaklayan kişi bir de 'Ben Orhan Baba'yı çok seviyorum. Üzgünüm' demiş. Yok ya! Biz öldük öldük dirildik. Allah evladımızı bize bağışladı."

İstanbul Taksiciler Odası Başkanı Eyup Aksu da hastaneye giderek ünlü çiftten, yaşanan acı olay için özür diledi.



Aksu, Emre'den oğlunun sağlığı hakkında bilgi aldı.

Gencebay ile Emre, oğulları için "Çok efendidir" dedi.

O TAKSİCİ TUTUKLANDI

Gökhan Gencebay'ı bıçakla yaralayan taksici Doğan Erdoğan, yaralama ve silahlı tehdit suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.