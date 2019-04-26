Ünlü müzisyen Orhan Gencebay'ın oğlu Gökhan Murat Emre Gencebay'ı yaşanan tartışma ardından göğsünden bıçaklayarak yaralayan taksici E.D. hakkında flaş bir gelişme yaşandı.

İstanbul Beşiktaş Posta Caddesi üzerinde akşam saatlerinde yanında Gökhan Murat Emre Gencebay olan Seda Han, trafikte seyrederken bir taksiciyle yol verme nedeniyle tartışmaya başlamıştı. İddiaya göre taksici, Seda Han'a küfür ve hakaret etmiş, bu nedenle oğul Gencebay ile taksici kavga etmeye başlamıştı.

İFADE VERMİŞTİ

Kavga sırasında meyve bıçağını çıkartan taksici, Gencebay'ı göğsünden bıçaklamış ve kaçmıştı. Gencebay hastaneye kaldırılırken adının E.D. olduğu belirlenen taksici Beşiktaş Araştırma Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alınmıştı. 51 yaşındaki taksici E.D. ifadesinde, trafikte bir aracın kendisini sıkıştırdığını, yol istediğinde vermediğini, bunun üzerinde şoför koltuğunda oturan Seda Han'a sitem ettiğini kaydetmişti. Taksici aracı durdurduğunda aşağı inen Gökhan Gencebay'ın kendisine sinkaflı sözlerle küfür ettiğini, aracın camlarını yumrukladığını, olay nedeniyle etrafa toplanan insanların durumu sakinleştirmeye çalıştığını anlatmıştı. Bir anda araçta bulunan siyah kaplı meyve bıçağını çıkartarak Gencebay'a salladığını ifade etmişti. Taksici olduğunu ve her türlü müşterinin aracına bindiğini, hem kendisini korumak hem de yemek yemek amacıyla bıçağı araçta bulundurduğunu ileri sürmüştü.

TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemleri tamamlanan taksici E.D. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edildi. Savcılıktaki sorgusu tamamlanan şüpheli 'Silahla basit yaralama' suçlamasıyla gönderildiği Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ndeki işlemleri sonrası atılı suç kapsamında tutuklandı.