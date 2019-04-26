Uzun süredir haklarında ayrıldıkları yönünde haberler yapılan Serenay Sarıkaya ile Kerem Bürsin, iddiaları haklı çıkardı. Magazin dünyasının gözde çiftinin dört yıllık aşka nokta koyduğu haberi dün gündeme bomba gibi düştü. 2015 yılından bu yana birlikte olan oyuncu çift, herkesin parmakla gösterdiği ilişkilerine '2. Sayfa' programının iddiasına göre önceki akşam nokta koydu.



HAYRANLARI ÜZGÜN...

Birbirlerine çok yakıştırılan ünlü çiftin ayrılık haberi ise hayranlarını üzdü. Ayrılık iddiasıyla şaşırtan çiftin, yakın çevresine "İlişkimizde heyecanı kaybettik" dediği öğrenildi. Konuşulanlara göre Bürsin, dün sabah da özel eşyalarını toplayıp güzel oyuncuyla birlikte yaşadığı evden ayrıldı. Hatta yakışıklı oyuncu, iddiaya göre de yeni ev arayışına başladı. Sarıkaya ise aynı saatlerde bir etkinlik için Soho House'da basının karşısındaydı. Güzel oyuncu, ayrılıkla ilgili sorulara yanıt vermekten kaçındı.





İHANET İDDİASI DA VAR

Sarıkaya, Bürsin'le ayrılığı sorulunca çekingen tavırlar sergileyip "Başka zaman konuşalım" yanıtını verdi. Sarıkaya, yinelenen ayrılık sorusuna başını eğerek adeta onay verirken Bürsin ise sessizliğini korudu.

Yakışıklı oyuncunun, daha öncekilerin aksine internet sitelerindeki ayrılık haberlerine "Bullshit" yani "Saçmalık" diye yorum yapmaması da "Bu kez ayrılık kesin" dedirtti. Bu arada ilişkinin, geçtiğimiz günlerde ABD'den Türkiye'ye dönen Bürsin'in Sarıkaya'yı yurt dışındaki bir güzelle aldattığı yüzünden bittiği de iddia edildi.

Anketlerde 'En beğenilen çift' seçilen ikili, sosyal medyada birbirlerini takibi sürdürüyor.