Büyük aşk bitti! Serenay Sarıkaya ile Kerem Bürsin ayrıldı! Kerem Bürsin'in ilk işi bakın ne oldu!

SERENAY SARIKAYA İHANETE Mİ UĞRADI?

Çift yakın arkadaşlarına ayrılık nedenlerini şöyle anlattı: İlişkimiz yoruldu, heyecanımız bitti. Diğer bir yandan ise magazin kulislerinde ise çiftin ayrılıklık nedenin ihanet olduğu iddiası bomba etkisi yarattı. Bürsin'in gönlünü yeni bir isme kaptırdığı ve Sarıkaya'nın çıkan dedikodular sonrası ise ilişkilerini bitirdiği iddia ediliyor