Büyük aşk bitti! Serenay Sarıkaya ile Kerem Bürsin ayrıldı! Kerem Bürsin'in ilk işi bakın ne oldu!
Serenay Sarıkaya ile Kerem Bürsin çifti 3.5 yıllık ilişkilerini sonlandırdı. Bir süredir ayrılacakları konuşulan çift, iddialara rağmen ilişkilerini dolu dizgin yaşamaya devam ediyordu ancak dedikodular doğru çıktı. Geçtiğimiz akşam ayrılan Kerem Bürsin ile Serenay Sarıkaya çiftinin arkadaşlarına "İlişkimiz yoruldu, aşkımız bitti." dedikleri öğrenildi. Peki, Serenay Sarıkaya ile Kerem Bürsin'in ayrılma nedeni ne? Kerem Bürsin'in ayrılığın ardından ilk hamlesi bakın ne oldu!
25.04.2019 10:34
- Son Güncelleme: 25.04.2019 11:00
SERENAY SARIKAYA İHANETE Mİ UĞRADI?
Çift yakın arkadaşlarına ayrılık nedenlerini şöyle anlattı: İlişkimiz yoruldu, heyecanımız bitti. Diğer bir yandan ise magazin kulislerinde ise çiftin ayrılıklık nedenin ihanet olduğu iddiası bomba etkisi yarattı. Bürsin'in gönlünü yeni bir isme kaptırdığı ve Sarıkaya'nın çıkan dedikodular sonrası ise ilişkilerini bitirdiği iddia ediliyor
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