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  • 24.04.2019
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, eşi için ’nde kırk mevlidi okuttu

, önceki gün ’ta yaşamını yitiren eşi için ’nde kırk mevlidi okuttu. Akbağ, hayli üzgün ve bitkindi.

Hüzün demeti

'ta 20 yıllık eşi 'yı trafik kazasında kaybeden , önceki gün merhum eşi için 'nde kırk mevlidi okuttu. Akbağ'ın yanında sadece birkaç yakın dostu vardı.

Yaklaşık 1 saat eşi için dua okuyan usta oyuncu, ardından cami avlusunda objektiflere yansıdı. Hayli bitkin olduğu gözlenen Demet Akbağ, daha sonra hızlıca oradan ayrıldı.



ACISIYLA DERİNDEN SARSILDI
Demet Akbağ, çok sevdiği oğlunun babasını ani bir şekilde kaybetmenin üzüntüsünü derinden yaşıyor...

Aydın HAMZA​

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