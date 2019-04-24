13 Mart'ta 20 yıllık eşi Zafer Çika'yı trafik kazasında kaybeden Demet Akbağ, önceki gün merhum eşi için Bebek Camii'nde kırk mevlidi okuttu. Akbağ'ın yanında sadece birkaç yakın dostu vardı.



Yaklaşık 1 saat eşi için dua okuyan usta oyuncu, ardından cami avlusunda objektiflere yansıdı. Hayli bitkin olduğu gözlenen Demet Akbağ, daha sonra hızlıca oradan ayrıldı.





ACISIYLA DERİNDEN SARSILDI

Demet Akbağ, çok sevdiği oğlunun babasını ani bir şekilde kaybetmenin üzüntüsünü derinden yaşıyor...



Aydın HAMZA​