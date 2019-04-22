Altı yıl küs kaldıktan sonra bir televizyon programına telefonla bağlanarak barışan Demet Akalın ile Alişan, aralarındaki buzları eritmişlerdi. Akalın, daha sonra hem yeni ev hediyesi hem de doğum hediyesi alarak Alişan'ın evine ziyarete gitmişti. Yıllar sonra barışan ikili, Silivri'de birlikte ilk kez konser de vermişti. Bu konu günlerce konuşulurken Demet Akalın'ın eski eşi Okan Kurt ile Alişan arasındaki küslüğün devam ettiğini duydum. Ünlü popçu, 23 Nisan'da 47. yaşını büyük bir partiyle kutlayacak. Akalın'ın doğum gününe Alişan'ı davet edip etmediğini bilmiyorum; ama etmişse bence Okan Kurt ile Alişan'ı barıştırması lazım. Eğer Okan Kurt Alişan'ın gelmesini istemez ve bu yüzden Demet Akalın, eski dostunu doğum gününe davet etmezse bence yeni bir küslüğün fitili ateşlenebilir.





YENİ KONSER ADRESİ

Yazın yaklaşmasıyla birlikte açık hava konserlerinin başlamasını benim gibi sizler de sabırsızlıkla bekliyorsunuzdur. İstanbul'un simgesi haline gelen Harbiye Açıkhava konserlerine bir yenisi eklenmek üzere… Birçok sanatçı ve yapım firması Harbiye'de yer bulamamaktan şikâyetçi. Şimdilerde buraya bir alternatif gelmek üzereymiş. Önceki gün Vadistanbul AVM'yi gezerken yan tarafında devasa bir inşaat gördüm. Meğer buraya 10 bin kapasiteli ve neredeyse Harbiye Açıkhava'nın iki katı büyüklüğünde bir konser alanı yapıyorlarmış. Şimdiden de birçok yapım firması burayı kiralamak için sıraya girmiş. Yani anlayacağınız Harbiye Açıkhava'ya büyük bir rakip gelmiş.



NETFLİX DERSİNİ ALDI

Dijital TV platformu Netflix'teki, "Hakan Muhafız'' dizisinin yeni sezon galasında gazetecilere küçük düşürücü davranan yetkililer, bu kez tokadı sağlam yedi. Galayı terk eden basın mensupları büyük ses getirdi. Muhabirler, paralarıyla her şeyi yapabileceğini zanneden Netflix, yöneticilerine güzel bir ders vermiş oldu.



MİLYONLUK ORTAKLIK​

Oyunculuktan kazandıklarını yatırıma çeviren ve ortak olan Barış Arduç ile Engin Öztürk, ilk mekanları Nişantaşı Müştemilat'tan sonra ikinci mekanlarını açıyorlarmış. Bodrum Yalıkavak Marina'nın içinde 1 milyon lira sermayeli ikinci yatırımlarını hayata geçirmeye hazırlanan ikilinin bu mekanının adı da 'Müştemilat' olacakmış.

İstanbul'daki gibi haftanın yedi günü canlı müziğin yer alacağı mekanın başında ikilinin ortağı da olan işletmeci Ercan Gümüşkaya olacak. Arduç'la Öztürk'ün içinde ünlü markaları bulunduran ve Bodrum'un yükselen değeri olan Yalıkavak Marina'ya 'Müşlemilat'ı getirmeleri, çok güzel bir hareket olmuş.





BRAVO ARDA

Başakşehir'in başarılı futbolcusu Arda Turan'ı, geçtiğimiz hafta sonu ortağı olduğu Etiler Sarıhan restoranda gördüm. Kardeşi Okan Turan ile sabaha karşı 5'te mekana gelen Turan, içerideki müşterilerle bizzat kendisi ilgilendi. Barcelona'da dünya yıldızlarıyla futbol oynayan ve ülkemizin adını yurt dışında başarılı bir şekilde temsil edip Türkiye'ye dönen Arda Turan'ı, ortağı olduğu restoranda böyle görünce gururlanmadım değil. Düşünsenize Messi ya da Neymar, müşterilere "Çorbayı nasıl içerseniz?" ya da "Nerede oturuyorsunuz?" diye sorular soruyor. Bence başarılarla dolu Arda Turan'ın hayatı ders olarak okutulmalı…

UFUK ÖZCAN/KUYTU KÖŞE