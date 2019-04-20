Aslıhan Doğan ile Arda Turan, Ekim 2018'de dünyaya gelen oğulları Hamza Arda'nın üzerine titriyor. Oğulları için dillere destan bir oda yaptıran ünlü çift, Hamza Arda'ya hediye gelen altın emzikle de olay olmuştu.





Güzel yenge, önceki gün de minik oğlu için hediye gelen ve üzerinde 'Hamza' ile 'Arda' yazılı gümüş kaşık ve çatalı paylaşark "Şanslı bebek"yorumu yaptırdı.

Genç çifte bir arkadaşları doğumdan sonra 'Hamza Arda' yazılı altın emzik hediye etmişti.