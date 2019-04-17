Bodrum'daki yüzen disko Catamaran ve İstanbul'un dillere destan Sedef Adası'nın sahibi Mehmet Birgen, 2016'da 12 yıllık eşi Dilek Hanım'a boşanma davası açmıştı. Her iki taraf da boşanma davasının başladığı andan itibaren birbirlerini şok iddialarla suçlamıştı. Hatta Dilek Birgen'in ismi spor hocası Doğuş Aydın ile yasak aşk dedikodusuna karışmıştı.





Önceki akşam Dilek Hanım'dan akılları karıştıran bir hamle geldi. Sosyetik işkadını, katıldığı bir davette uzun zamandır spor eğitimi aldığı Aydın'la objektif karşısına geçti. Dilek Birgen, davete Doğuş Aydın'la katılmasıyla ilgili konuşmadı. Ancak bu görüntü "Dilek Hanım, artık çok konuşulan ilişkisini saklamama kararı almış" yorumları yaptırdı.

2004 yılında nikah masasına oturan Mehmet ile Dilek Birgen'in iki de çocukları var.