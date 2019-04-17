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  • 17.04.2019
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’den 2016’da boşanma kararı alan , spor hocası ’la davete katıldı

’den 2016’da boşanma kararı alan , evliyken de birlikte olduğu iddia edilen spor hocası ’la önceki akşam bir davete katıldı.

Gözü artık Aydın!

Bodrum'daki yüzen disko Catamaran ve 'un dillere destan Sedef Adası'nın sahibi Mehmet Birgen, 2016'da 12 yıllık eşi Dilek Hanım'a boşanma davası açmıştı. Her iki taraf da boşanma davasının başladığı andan itibaren birbirlerini şok iddialarla suçlamıştı. Hatta 'in ismi spor hocası Doğuş Aydın ile yasak aşk dedikodusuna karışmıştı.



Önceki akşam 'dan akılları karıştıran bir hamle geldi. Sosyetik işkadını, katıldığı bir davette uzun zamandır spor eğitimi aldığı Aydın'la objektif karşısına geçti. Dilek Birgen, davete 'la katılmasıyla ilgili konuşmadı. Ancak bu görüntü "Dilek Hanım, artık çok konuşulan ilişkisini saklamama kararı almış" yorumları yaptırdı.
2004 yılında nikah masasına oturan Mehmet ile Dilek Birgen'in iki de çocukları var.

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