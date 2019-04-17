Bugünkü
Takvim
  • Saklambaç
  • 17.04.2019
  • Gazete

ile , önceki gün 'ndeydi

Centilmen sevgili
Aşklarıyla magazin gündemine bomba gibi düşen Demet Şener ile Cenk Küpeli, önceki gün 'ndeydi. Sabahın erken saatlerinde soluğu alışverişte alan ikili, kahve içip sohbet etti.

Ardından Beymen mağazasına giden çift, burada alışverişlerini yaptıktan sonra 'den ayrıldı. 'nin mağazanın kapısını açıp önden 'in geçmesine izin vermesi "Centilmen sevgili" dedirtti.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerSaklambaç HaberleriDemet Şener ile Cenk Küpeli, önceki gün Zorlu Alışveriş Merkezi'ndeydi
Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri