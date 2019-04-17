Aşklarıyla magazin gündemine bomba gibi düşen Demet Şener ile Cenk Küpeli, önceki gün Zorlu Alışveriş Merkezi'ndeydi. Sabahın erken saatlerinde soluğu alışverişte alan ikili, kahve içip sohbet etti.
Ardından Beymen mağazasına giden çift, burada alışverişlerini yaptıktan sonra AVM'den ayrıldı. Cenk Küpeli'nin mağazanın kapısını açıp önden Demet Şener'in geçmesine izin vermesi "Centilmen sevgili" dedirtti.
Ardından Beymen mağazasına giden çift, burada alışverişlerini yaptıktan sonra AVM'den ayrıldı. Cenk Küpeli'nin mağazanın kapısını açıp önden Demet Şener'in geçmesine izin vermesi "Centilmen sevgili" dedirtti.
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