Başkanın torunu Kendall’la

Amerikan basını bomba bir iddia ortaya attı... ABD'li kaynaklar, Kim Kardashian'ın üvey kardeşi olan ünlü model Kendall Jenner ile 35. ABD Başkanı John F. Kennedy'nin torunu John Schlossberg'in aşk yaşadığını yazdı. İkilinin birkaç aydır görüştüğü vurgulandı. Ayrıca şu an için yan yana poz vermekten kaçınan çiftin, haklarında yapılan haberleri ortadan kaldırmak için de harekete geçtikleri ortaya çıktı...



John F. Kennedy 1963 yılında Amerika'nın Dallas şehrine yaptığı bir ziyaret sırasında suıkaste kurban gitmişti.

Yale Üniversitesi'nden mezun olan John Schlossberg, 2017 Harvard Hukuk Fakültesi'ne girmişti. John'un dedesiyle benzerliği ise dikkat çekiciydi.