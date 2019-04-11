İngiliz Kraliyet Ailesi'nde kriz bitmedi. Eltisi Meghan Markle ile arası açık olan Kate Middleton, etrafa daima gülen yüzünü gösterdi. Prens William ile birlikte örnek bir çift profili çizdi.
İngiliz Kraliyet Ailesi'nde kriz bitmedi. Eltisi Meghan Markle ile arası açık olan Kate Middleton, etrafa daima gülen yüzünü gösterdi. Prens William ile birlikte örnek bir çift profili çizdi.
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