ATV'nin reyting rekortmeni dizisi 'Bir Zamanlar Çukurova', önceki akşamki bölümüyle milyonları yine atv ekranına kilitledi. Dizi; Tüm Kişilerde yüzde 15,23 izlenme oranı ve yüzde 33,88 izlenme payı, AB'de yüzde 12,78 izlenme oranı ve yüzde 30,23 izlenme payı ile 20+ABC1'de yüzde 14,23 izlenme oranı ve yüzde 30,77 izlenme payı alarak 100 program arasında birinci oldu. Sevilen dizi, sosyal medyaya da damga vurdu.
- Saklambaç
- 06.04.2019
- Gazete
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