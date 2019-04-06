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  • 06.04.2019
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ATV'nin reyting rekortmeni dizisi 'Bir ', önceki akşamki bölümüyle milyonları ekrana kilitledi

Zirve değişmedi
ATV'nin reyting rekortmeni dizisi 'Bir ', önceki akşamki bölümüyle milyonları yine atv ekranına kilitledi. Dizi; Tüm Kişilerde yüzde 15,23 33,88 izlenme payı, 'de yüzde 12,78 izlenme oranı ve yüzde 30,23 izlenme payı ile 20+ABC1'de yüzde 14,23 izlenme oranı ve yüzde 30,77 izlenme payı alarak 100 program arasında birinci oldu. Sevilen dizi, sosyal medyaya da damga vurdu.

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