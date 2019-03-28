Dünyaca ünlü moda tasarımcısı Atıl Kutoğlu bir kez daha göğsümüzü kabarttı... Bugüne kadar İngiliz ve Hollanda kraliyet aileleri ile dünyaca ünlü yıldızları giydiren Kutoğlu, şimdi de Avusturya Dışişleri Bakanı Karin Kneissl'den sipariş aldı. Ünlü modacı, önceki gün sosyal medya hesabında; kendi imzasını taşıyan tualetle Viyana Opera Balosu'na katılan bakanın fotoğrafını paylaştı...

Bakan Kneissl, Atıl Kutoğlu'nun tasarımıyla böyle poz verdi.