Yeni albümü için gün sayan Demet Akalın, kesenin ağzını açtı. Lüks tutkunu olan popçu, albüm fotoğrafları için para saçtı. Dün Instagram'da bu kareyi paylaşan Akalın'ın kıyafetleri fiyatıyla dudak uçuklattı.



Eşi Özlem Ada Şahin'le ikinci kızları Zeynep'i kucağına almak için gün sayan Berkay, merak edilen soruya açıklık getirdi. Popçu, ünlüler arasında popüler olan 'Baby Shower' partisi yapıp yapmayacağı sorulunca şu yanıtı verdi: "Bu konularla Özlem ilgileniyor. Özlem, ne derse o. Ama yapana da saygı duyarım."



Popçu; yaklaşık 31 bin lira değerindeki Versace çizmeleri, Valentino bluzu ve eteği ile bol bol poz verip havasını attı. Akalın, "Şarkılarım süper" mesajı da verdi.

Aydın HAMZA