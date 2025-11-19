Başkan Erdoğan Külliye'de kabul edecek: Zelenskiy Türkiye'de! Hangi konular ele alınacak?

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş devam ederken Türkiye çatışmaların sonlanması için yoğun diplomasi trafiğini sürdürüyor.Zelenskiy Türkiye'de
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, hem Moskova hem Kiev ile doğrudan temas kurabilen nadir liderlerden biri olarak dikkat çekerken, bölgede önemli bir gelişme yaşandı.
ZELENSKİY'DEN TÜRKİYE'YE KRİTİK ZİYARET
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Türkiye'ye geld. Ziyaretin, savaşın geleceği ve barış girişimleri açısından kritik bir dönemeç olması bekleniyor.
"ATEŞKESİN TESİSİ VE KALICI ÇÖZÜM"
Başkan Erdoğan'ın kritik kabulüne ilişkin açıklamalarda bulunan İletişim Başkanı Burhanettin Duran, "Ankara'da gerçekleştirilecek görüşmelerde, stratejik ortağımız Ukrayna'yla ikili gündemimizdeki konuların yanı sıra Rusya-Ukrayna savaşına dair güncel gelişmeler ile İstanbul Süreci başta olmak üzere ateşkesin tesisi ve kalıcı çözüme yönelik çabaların ele alınması öngörülmektedir." ifadelerini kullandı.
Zelenskiy Telegram hesabından yaptığı açıklamada Ukrayna için müzakere masasının bir kez daha Türkiye'de kurulacağını söyledi ve şu ifadeleri kullandı:
Yarın Türkiye'de görüşmeler var. Müzakerelerin hızlanması için hazırlık yapıyoruz ve ortaklarımıza sunacağımız geliştirilmiş çözümlerimiz var. Savaşın sona ermesini her türlü güçle hızlandırmak Ukrayna'nın birinci önceliğidir. Ayrıca esir değişimleri ve esirlerin geri dönüşünü yeniden başlatmak için çalışıyoruz.