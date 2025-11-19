Başkan Erdoğan Külliye'de kabul edecek: Zelenskiy Türkiye'de! Hangi konular ele alınacak?

Peskov Reuters

KREMLİN'DEN AÇIKLAMA

Zelenskiy'nin ardından Kremlin'den Türkiye'deki görüşmeye ilişkin açıklama geldi. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, "Rus müzakereciler henüz Türkiye'ye gitmiyor. Son haberlere göre Zelenskiy ve Trump'ın özel elçisi Steve Whitkoff oraya gidiyor. Rusya temsilcileri yarın Türkiye'de olmayacak. Şu anda bu temaslar Rus katılımı olmadan gerçekleşiyor." açıklamasını yaptı.

Peskov, Kremlin'in müzakerelerin devamı hakkında Kiev'den henüz herhangi bir bilgi almadığını vurgularken "Ancak Moskova, Washington, İstanbul ve Kiev'in de iyi bildiği üzere, müzakere sürecine hâlâ açıktır." diye ekledi.