Başkan Erdoğan Külliye'de kabul edecek: Zelenskiy Türkiye'de! Hangi konular ele alınacak?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'i bugün Külliye'de kabul edecek. Rusya ve Ukrayna arasındaki barış görüşmelerinin hızlanması için kritik öneme sahip görüşmeye ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Elçisi Steve Witkoff'un da katılması bekleniyor.

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş devam ederken Türkiye çatışmaların sonlanması için yoğun diplomasi trafiğini sürdürüyor.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, hem Moskova hem Kiev ile doğrudan temas kurabilen nadir liderlerden biri olarak dikkat çekerken, bölgede önemli bir gelişme yaşandı.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Türkiye'ye geld. Ziyaretin, savaşın geleceği ve barış girişimleri açısından kritik bir dönemeç olması bekleniyor.

Başkan Erdoğan'ın kritik kabulüne ilişkin açıklamalarda bulunan İletişim Başkanı Burhanettin Duran, "Ankara'da gerçekleştirilecek görüşmelerde, stratejik ortağımız Ukrayna'yla ikili gündemimizdeki konuların yanı sıra Rusya-Ukrayna savaşına dair güncel gelişmeler ile İstanbul Süreci başta olmak üzere ateşkesin tesisi ve kalıcı çözüme yönelik çabaların ele alınması öngörülmektedir." ifadelerini kullandı.

Zelenskiy Telegram hesabından yaptığı açıklamada Ukrayna için müzakere masasının bir kez daha Türkiye'de kurulacağını söyledi ve şu ifadeleri kullandı:

Yarın Türkiye'de görüşmeler var. Müzakerelerin hızlanması için hazırlık yapıyoruz ve ortaklarımıza sunacağımız geliştirilmiş çözümlerimiz var. Savaşın sona ermesini her türlü güçle hızlandırmak Ukrayna'nın birinci önceliğidir. Ayrıca esir değişimleri ve esirlerin geri dönüşünü yeniden başlatmak için çalışıyoruz.

Zelenskiy'nin ardından Kremlin'den Türkiye'deki görüşmeye ilişkin açıklama geldi. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, "Rus müzakereciler henüz Türkiye'ye gitmiyor. Son haberlere göre Zelenskiy ve Trump'ın özel elçisi Steve Whitkoff oraya gidiyor. Rusya temsilcileri yarın Türkiye'de olmayacak. Şu anda bu temaslar Rus katılımı olmadan gerçekleşiyor." açıklamasını yaptı.

Peskov, Kremlin'in müzakerelerin devamı hakkında Kiev'den henüz herhangi bir bilgi almadığını vurgularken "Ancak Moskova, Washington, İstanbul ve Kiev'in de iyi bildiği üzere, müzakere sürecine hâlâ açıktır." diye ekledi.

Zelenskiy'nin yanı sıra ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Elçisi Steve Witkoff'un da Türkiye'ye geleceği bildirildi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in uluslararası ekonomik işbirliğinden sorumlu özel temsilcisi Kiril Dmitriyev, ülkesi ile ABD'nin yeni bir mahkum takası yapılma ihtimaline yönelik görüştüğünü bildirdi.

Putin'in özel temsilcisi Dmitriyev, Axios haber sitesine telefonla mülakat verdi. Buna göre, Dmitriyev, ABD tarafının çalıştığı olası mahkum takası gibi insani nitelikteki konular üzerine ABD'li yetkililer ve Donald Trump yönetiminden isimlerle görüştüğünü ifade etti.

Meseleye ilişkin bilgi sahibi olan başka bir kaynak da Dmitriyev'in söz konusu meseleleri ABD Başkanı Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ve bazı yetkililerle görüştüğünü aktardı.

ABD'li başka bir yetkili de görüşmelerin olumlu bir havada geçtiğini ancak henüz hiçbir anlaşmaya varılmadığını belirterek, ülkesinin "alıkonulan herhangi bir vatandaşının" serbest bırakılmasını memnuniyetle karşılayacağını kaydetti.

