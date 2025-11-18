Beyaz Saray'da yatırım pazarlığı! Suudi Prens Selman'dan ABD'ye 1 trilyon dolar

Donald Trump ve Suudi Veliaht Prensi Selman. (Reuters)
BEYAZ SARAY'DA YATIRIM PAZARLIĞI
Trump ve Selman ortak basın toplantısında "Suudi Arabistan ile ilişkimiz çok iyi. Suudi Arabistan ABD'ye 600 milyar dolar yatırım yapacak. İran'ın nükleer silaha sahip olmasına izin vermeyeceğiz." dedi. Selman ise ABD'ye yatırımların 1 trilyon dolara çıkacağını belirtti.
Trump, Suudi Arabistan'ın ABD'ye 600 milyar dolar yatırım yapma sözünü hatırlatarak MBS'nin bu rakamı 1 trilyon dolara çıkarma sözünün ardından "Çok memnuniyet duyduk. Bu, harika bir şey." değerlendirmesini yaptı.
"ERDOĞAN SURİYE'YE YAPTIRIMLARI KALDIRMAMI İSTEDİ"
ABD Başkanı Donald Trump, "Suriye muazzam bir ilerleme kaydetti. Veliaht Prens'in talebi üzerine yaptırımları kaldırdık, ayrıca Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan da beni özellikle aradı ve dedi ki, 'Biliyorsunuz, yaptırımları kaldırmazsanız Suriye'nin şansı yok. Kaldırırsanız, çok iyi bir şansı olur' dedi. İkisi ve diğer bazılarının da desteğiyle yaptırımları kaldırdım ve şu ana kadar sonuçlar oldukça iyi" dedi.
SUUDİ ARABİSTAN'A F-35 SATILMASI
ABD Başkanı, Suudi Arabistan'a F-35 savaş uçakları satmaya hazır olduklarını ve bu uçakların, İsrail'in sahip olduğu F-35'lerle aynı seviyede olmasını beklediklerini söyledi.
Trump, "İsrail, Suudi Arabistan'a F-35 satılmasını 'normalleşme' sürecine bağlamak istiyor, bu konuda ne düşünüyorsunuz?" sorusuna "İsrail, bu durumun farkında. İsrail bundan dolayı çok mutlu olacak." şeklinde karşılık verdi.
SUUDİ ARABİSTAN'IN ABRAHAM ANLAŞMALARI'NA KATILMA DURUMU
Trump, Veliaht Prens ile yapacakları görüşmede, Abraham Anlaşmaları ile ilgili süreci de ele alacaklarını vurguladı ancak Riyad'ın anlaşmaya katılımına ilişkin net ifadeler kullanmaktan kaçındı.
Trump, "Taahhüt' kelimesini kullanmak istemiyorum ancak Abraham Anlaşmaları hakkında çok iyi bir görüşme yaptık. (Filistin konusunda) İki devletli çözüm gibi birçok konuyu konuştuk. Kısa bir süre içinde bu konuyu daha ayrıntılı olarak tartışacağız. Ancak Abraham Anlaşmaları'na karşı çok olumlu bir tavrınız olduğunu düşünüyorum." ifadelerini kullandı.