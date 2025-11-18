PODCAST CANLI YAYIN

Beyaz Saray'da yatırım pazarlığı! Suudi Prens Selman'dan ABD'ye 1 trilyon dolar | Zirvede Başkan Erdoğan vurgusu

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman bugün Beyaz Saray’a geldi. ABD Başkanı Donald Trump ile Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman bin Abdulaziz Beyaz Saray'da bir araya geldi. Prens Selman, ABD'ye yapılan yatırımların 1 trilyon dolara çıkarılacağını açıkladı. Öte yandan ABD Başkanı Donald Trump, "Suriye'ye yaptırımları kaldırıyoruz. Bunu Erdoğan'ın isteğiyle yapıyoruz." dedi.

Beyaz Saray'da yatırım pazarlığı! Suudi Prens Selman'dan ABD'ye 1 trilyon dolar | Zirvede Başkan Erdoğan vurgusu

ABD Başkanı Trump, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin SelmanBeyaz Saray'da ağırladı.

Beyaz Saray'da yatırım pazarlığı! Suudi Prens Selman'dan ABD'ye 1 trilyon dolar

ABD Başkanı Trump, Beyaz Saray'da kapsamlı bir tören düzenlediği Suudi Veliaht Prens MBS'yi kapıda karşılarken ikili, Oval Ofis'e geçmeden önce Beyaz Saray'ın bahçesinde kısa süre sohbet etti.

Donald Trump ve Suudi Veliaht Prensi Selman. (Reuters)

Daha sonra Oval Ofis'te Veliaht Prens'i ağırlayan Trump, Suudi Arabistan ile harika ilişkilere sahip olduklarını ve MBS'nin "çok yakın dostu" olduğunu vurguladı.

Trump Suudi Veliaht Prens Selman'ı karşıladı

Donald Trump ve Suudi Veliaht Prensi Selman. (Reuters)

Karşılama töreni sırasında savaş uçakları, Washington semalarında uçtu.

Donald Trump ve Suudi Veliaht Prensi Selman. (Reuters)

OVAL OFİS'E GEÇTİLER

Salman ve Trump, törenin ardından baş başa görüşme için Oval Ofis'e geçti.

Donald Trump ve Suudi Veliaht Prensi Selman. (Reuters)

BEYAZ SARAY'DA YATIRIM PAZARLIĞI

Trump ve Selman ortak basın toplantısında "Suudi Arabistan ile ilişkimiz çok iyi. Suudi Arabistan ABD'ye 600 milyar dolar yatırım yapacak. İran'ın nükleer silaha sahip olmasına izin vermeyeceğiz." dedi. Selman ise ABD'ye yatırımların 1 trilyon dolara çıkacağını belirtti.

Trump, Suudi Arabistan'ın ABD'ye 600 milyar dolar yatırım yapma sözünü hatırlatarak MBS'nin bu rakamı 1 trilyon dolara çıkarma sözünün ardından "Çok memnuniyet duyduk. Bu, harika bir şey." değerlendirmesini yaptı.

"ERDOĞAN SURİYE'YE YAPTIRIMLARI KALDIRMAMI İSTEDİ"

ABD Başkanı Donald Trump, "Suriye muazzam bir ilerleme kaydetti. Veliaht Prens'in talebi üzerine yaptırımları kaldırdık, ayrıca Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan da beni özellikle aradı ve dedi ki, 'Biliyorsunuz, yaptırımları kaldırmazsanız Suriye'nin şansı yok. Kaldırırsanız, çok iyi bir şansı olur' dedi. İkisi ve diğer bazılarının da desteğiyle yaptırımları kaldırdım ve şu ana kadar sonuçlar oldukça iyi" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, Suudi Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile Washington'daki Beyaz Saray'da bir araya geldi. (Reuters)

SUUDİ ARABİSTAN'A F-35 SATILMASI

ABD Başkanı, Suudi Arabistan'a F-35 savaş uçakları satmaya hazır olduklarını ve bu uçakların, İsrail'in sahip olduğu F-35'lerle aynı seviyede olmasını beklediklerini söyledi.

Trump, "İsrail, Suudi Arabistan'a F-35 satılmasını 'normalleşme' sürecine bağlamak istiyor, bu konuda ne düşünüyorsunuz?" sorusuna "İsrail, bu durumun farkında. İsrail bundan dolayı çok mutlu olacak." şeklinde karşılık verdi.

ABD Başkanı Donald Trump, Suudi Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile Washington'daki Beyaz Saray'da bir araya geldi. (Reuters)

SUUDİ ARABİSTAN'IN ABRAHAM ANLAŞMALARI'NA KATILMA DURUMU

Trump, Veliaht Prens ile yapacakları görüşmede, Abraham Anlaşmaları ile ilgili süreci de ele alacaklarını vurguladı ancak Riyad'ın anlaşmaya katılımına ilişkin net ifadeler kullanmaktan kaçındı.

Trump, "Taahhüt' kelimesini kullanmak istemiyorum ancak Abraham Anlaşmaları hakkında çok iyi bir görüşme yaptık. (Filistin konusunda) İki devletli çözüm gibi birçok konuyu konuştuk. Kısa bir süre içinde bu konuyu daha ayrıntılı olarak tartışacağız. Ancak Abraham Anlaşmaları'na karşı çok olumlu bir tavrınız olduğunu düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Trump Suudi Arabistanda! Riyadda tarihin en büyük silah anlaşması | Son sözlerinde de Trumpa övgü yağdırdıTrump Suudi Arabistanda! Riyadda tarihin en büyük silah anlaşması | Son sözlerinde de Trumpa övgü yağdırdı

Beyaz Saray'da yatırım pazarlığı! Suudi Prens Selman'dan ABD'ye 1 trilyon dolar | Zirvede Başkan Erdoğan vurgusu
