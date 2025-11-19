Asgari ücrete azami artış! Milyonların kazancı nasıl değişecek?

Türk lirası (AA) En düşük kıdem tazminatı yükselecek. Halen işten çıkartılan asgari ücretliye çalıştığı her yıl için damga vergisi kesilmiş olarak 25 bin 808 lira ödeniyor. Eğer asgari ücret Ocak'ta yüzde 30 artarsa en düşük tazminat 33 bin 551 lira olacak.

Türk lirası (AA) Asgari ücretlinin ihbar tazminatı da artacak. Eğer asgari ücret yüzde 30 artarsa 6 aydan az çalışan için 2 haftalık ödeme 10 bin 223 liradan 13 bin 290, 6 ay-1.5 yıl çalışan için 4 haftalık ödeme 20 bin 446 liradan 26 bin 581, 1.5-3 yıl arası çalışan için 6 haftalık ödeme 30 bin 670 liradan 39 bin 871, 3 yıldan çok çalışan için 8 haftalık ödeme 40 bin 893 liradan 53 bin 162 liraya yükselecek.

Oranlara göre asgari ücret hesabı (Takvim.com.tr) Annelere doğum izninde 112 gün için en az 64 bin 724 lira rapor parası ödeniyor. Hasta olanların rapor paraları da günlük yatarak tedavide 433,43, ayakta tedavide 577,90 lira. Bu tutarlar güncellenecek. Asgari ücret yüzde 30 artarsa doğum iznindeki annelere devlet en az 84 bin 142 lira verecek. En düşük günlük rapor parası da yatarak tedavide 563,46, ayakta tedavide 751,27 lirayı bulacak.

Oranlara göre asgari ücret hesabı (Takvim.com.tr) Doğum izni sonrası yarı zamanlı çalışanlara işveren yarım maaş öderken, İŞKUR da çalışılmayan sürenin ücretini brüt asgari ücret üzerinden veriyor. Asgari ücret yüzde 30 artarsa İŞKUR'un her ay için ödemesi 12 bin 904 liradan 16 bin 775 liraya çıkacak. İşçi asgari ücretliyse ve yüzde 30 zam alırsa işvereni de aylık 11 bin 52 lira yeri.