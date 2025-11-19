Asgari ücrete azami artış! Milyonların kazancı nasıl değişecek?

PODCAST CANLI YAYIN

Yeni asgari ücret hazırlığı başlarken; Aralık’ta belirlenecek zam oranı, çalışan-çalışmayan hemen herkese etki edecek. İşsizlik maaşından stajyer ücretine, en düşük rapor parasından tazminata kadar pek çok kazanç değişecek...

Yeni asgari ücretin belirleneceği Aralık ayı yaklaşırken, milyonlar heyecanlı bekleyişe geçti. 1 Ocak'tan itibaren uygulanacak artış, sadece asgari ücretlileri değil, çalışan-çalışmayan hemen herkesi etkileyecek...

Asgari ücretten yüksek kazananların da yeni maaşları işverenleri tarafından belirlenecek. Ayrıca asgari ücret kadar tutarın vergi dışı olması nedeniyle brüt ücret üzerinden işverenlerle anlaşanlara avantaj oluşacak.

İşsizlik maaşında en düşük ve en yüksek tutarlar artacak. Son 4 aylık ücret ortalamasıyla hesaplanan ödenek, brüt maaşın yüzde 40'ı kadar oluyor, ancak brüt asgari ücretin 80'ini geçemiyor. Mevcut asgari ücrete göre en az 10 bin 323, en çok 20 bin 804 lira ödeniyor. Örneğin; asgari ücret yüzde 30 artarsa damga vergisi kesilmiş olarak işsizin eline en az 13 bin 420, en çok 26 bin 840 lira geçecek.

En düşük kıdem tazminatı yükselecek. Halen işten çıkartılan asgari ücretliye çalıştığı her yıl için damga vergisi kesilmiş olarak 25 bin 808 lira ödeniyor. Eğer asgari ücret Ocak'ta yüzde 30 artarsa en düşük tazminat 33 bin 551 lira olacak.

Asgari ücretlinin ihbar tazminatı da artacak. Eğer asgari ücret yüzde 30 artarsa 6 aydan az çalışan için 2 haftalık ödeme 10 bin 223 liradan 13 bin 290, 6 ay-1.5 yıl çalışan için 4 haftalık ödeme 20 bin 446 liradan 26 bin 581, 1.5-3 yıl arası çalışan için 6 haftalık ödeme 30 bin 670 liradan 39 bin 871, 3 yıldan çok çalışan için 8 haftalık ödeme 40 bin 893 liradan 53 bin 162 liraya yükselecek.

Annelere doğum izninde 112 gün için en az 64 bin 724 lira rapor parası ödeniyor. Hasta olanların rapor paraları da günlük yatarak tedavide 433,43, ayakta tedavide 577,90 lira. Bu tutarlar güncellenecek. Asgari ücret yüzde 30 artarsa doğum iznindeki annelere devlet en az 84 bin 142 lira verecek. En düşük günlük rapor parası da yatarak tedavide 563,46, ayakta tedavide 751,27 lirayı bulacak.

Doğum izni sonrası yarı zamanlı çalışanlara işveren yarım maaş öderken, İŞKUR da çalışılmayan sürenin ücretini brüt asgari ücret üzerinden veriyor. Asgari ücret yüzde 30 artarsa İŞKUR'un her ay için ödemesi 12 bin 904 liradan 16 bin 775 liraya çıkacak. İşçi asgari ücretliyse ve yüzde 30 zam alırsa işvereni de aylık 11 bin 52 lira yeri.


Staj yapan gençlere ödenen en düşük ücret 20'den az personeli olan yerlerde 6 bin 631, daha çok personeli olan yerlerde 3 bin 315 lira. Kalfalık yeterliğini kazanan mesleki eğitim merkezi 12'nci sınıf öğrencilerine ise en az 11 bin 52 lira ödeniyor. Asgari ücret yüzde 30 artarsa, stajyerlere ödenen ücret 8 bin 621-4 bin 310 liraya ulaşacak. Kalfalık yeterliliğini kazananlar ise en az 14 bin 368 lira alacak.

