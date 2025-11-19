Giresun’da trafik kavgası ölümle sonuçlandı: Kanseri yenen adam hayatını kaybetti!

Giriş Tarihi: 19 Kasım 2025

Giresun 'dan Trabzon yönüne giden İlhan İhtiyaroğlu yönetimindeki 61 ADL 995 plakalı otomobil ile emekli sınıf öğretmeni Abdullah Coşkun idaresindeki otomobil çarpıştı. Araçlarda hasara neden olan kaza sonrası sürücüler arasında tartışma çıktı. Kavgada aldığı darbeler sonucu yaralanan Coşkun, bir anda yere yığıldı.

Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan talihsiz adam, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Gözaltına alınan İhtiyaroğlu, tutuklandı. Trafikteki kavga sonrası yaşamını yitiren Abdullah Coşkun, Tirebolu ilçesinde kılınan cenaze namazı sonrası toprağa verildi. Magandanın katlettiği Coşkun'un akciğer kanserini yendiği ortaya çıktı.

Fotoğraf (takvim.com.tr)

TEDAVİ 3 YIL SÜRMÜŞTÜ

Coşkun'un Dokuz Eylül Üniversitesi Öğretim Üyesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı olan kızı Doç. Dr. Ayşe Coşkun Beyan'ın 3 yıl süren tedavi ve çabalarıyla iyileştiği belirlendi. 1 hafta önce de temiz sonuçlarını aldığı ortaya çıktı. Coşkun'dan geriye ise olaydan kısa süre önce sağlığına kavuşma anlarını ailesiyle kutladığı fotoğraf ve görüntüler kaldı. Görüntülerde; mutluluğunu ailesiyle paylaşan Coşkun'un torunlarıyla geçirdiği keyifli dakikalar ve kızıyla dans ettiği anlar da yer aldı.

Abdullah öğretmenin ölümüne sebep olan İlhan İhtiyaroğlu (takvim.com.tr)

'YAPMA BIRAK DEDİM'

Bu arada kaza anında otomobilde bulunan Coşkun'un eşi Hanife Coşkun, yaşadıklarını şöyle anlattı: Cani adam eşimi araçtan çıkardı, tekme tokat dövmeye başladı. 'Yapma, bırak' dedim. Ama dinlemedi. Beni de yakamdan tutup, silkeleyip düşürdü. Eşim o sırada çoktan gitmişti. Göğüs Hastalıkları Uzmanı Ayşe Coşkun Beyan da babası için adalet istediğini ifade etti.