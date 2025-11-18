Gazeteci Cüneyt Özdemir'in geçtiğimiz gün, Sabancı Üniversitesi 'nde görev yapan bir akademisyenle yaşadığı tartışma, gözleri üniversitelerdeki öğretim üyesi kadrolarının "militanlaşması" ve "siyasi taraftarlık" meselesine çevirdi. Son zamanlarda bir grup akademisyen eğitimci kimliklerini bir kenara bırakıp siyasi parti rozetleriyle hareket eder hale geldi. Çatısı altında bulundukları üniversitelerde organize olup kamuoyunu, yargı makamlarını ve gazetecileri tehdit eden "militanlaşmış" bir yapı gelişti. Bu yapı öyle bir noktada konumlandı ki CHP içindeki iç çekişmelere taraf olup partiyi dizayn etmek ister hale geldi. Bu durumun en müspet örneği Sabancı Üniversitesi'nde kayıtlara geçti. Sabancı Üniversitesi Öğretim Üyesi Berk Esen , eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ofisinin masraflarını iş insanları ve eski belediye başkanları tarafından karşılandığını öne sürdü. YARKADAŞ'TAN ESEN'E: O ÇOK ÖVDÜĞÜN BELEDİYE BAŞKANININ EŞİ EVİNE İTALYA'DAN 3 TANE JAKUZİ GETİRTTİ CHP'li Barış Yarkadaş, Esen'i "Sözde akademisyen kılıklı" olarak tanımlayıp ateş püskürdü. Barış Esen'in Ekrem İmamoğlu güdümünde hareket ettiğini işaret eden Yarkadaş, "Kemal Bey'in ofisinin peşine düşmüşsünüz... Size ders veriyorum, bu gece buna çalışın. O çok övdüğünüz belediye başkanlarının eşi, acaba yeni yaptırdığı evine üç tane jakuzi getirtti mi İtalya'dan? İtalyan dergilerine bakıp, belediye müteahhitine fotoğrafını çekip 'Ya geçen İtalya'dan geleni beğenmedim, bunu getirt' dedi mi? O jakuzi geldi mi evine? Onu da beğenmeyip başka bir dergide gördüğü jakuziyi getirtti mi belediye müteahhitine?" dedi. "SÖZDE AKADEMİSYEN KILIKLI AHLAKSIZ" Yarkadaş şu ifadeleri kullandı: Sözde akademisyen kılıklı... Belediye başkanının oğlu (Selim İmamoğlu'nun savcılık ifadesi) 'teknem var' diyor onu sormuyorsun. 700 bin dolar (yaklaşık 22 milyon TL) Avrupa'ya götürüyor, 'Annem'in verdiği harçlıktan biriktirdim diyor' onu sormuyorsun, ahlaksız... Bana her şeyi burada konuşturuyorsun... Düşmüşsün Kemal Bey kira veriyor mu vermiyor mu... Biz veriyoruz kirasını. Biz yoldaşları aramızda topluyoruz, gönderiyoruz. Ahlaksız... Belediyeden ihale alıp kira mı ödüyoruz biz? Belediyenin müteahhidiyle kafede buluşup para alıp kira mı ödüyoruz?





GAZETECİLERİ TEHDİT ETTİ: NOT ETMEK GEREKİYOR



Esen daha sonra İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'i hedef alan ve "Eti Maden" iddiası asılsız çıkan CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e arka çıktı.



Özel için "Savruluyor" yorumunu yapan gazeteci Cüneyt Özdemir'i de "Not etmek gerekiyor" deyip tehdit etmeye kalktı.



"FETÖ MÜ BUNLARIN KUCAĞINDA BUNLAR MI FETÖ'NÜN KUCAĞINDA?"



Cüneyt Özdemir, bir grup akademisyenin çeteleştiğinin altını çizip "Bir grup akademisyen böyle CHP'nin içine çomak sokuyorlar. Ünlü mü olmaya çalışıyorlar, başka ilişkileri mi var bilmiyorum. Ben ama böyle bir akademik kimlik uzun zamandır görmedim. Bir de bunlar çeteleşmişler kendi aralarında. Takma isim kullananlar da var. Acayip bir şey oluşmuş durumda. FETÖ mü bunların kucağında oturuyor, bunlar mı FETÖ'nün kucağında oturuyor anlamıyorum" dedi.



Özdemir, şu ifadeleri kullandı:

"Not alıyorlarmış bizi. Ya hu arkadaş sen kimsin de not alıyorsun bizi. 35 yıllık gazeteciyim. Sen kim oluyorsun da not alıyorsun beni listelere koyuyorsun? Bu cesaret nereden geliyor arkadaş size? Siz kimsiniz ya? Baktığımız zaman Sabancı Üniversitesi'nde akademisyen gözüküyor. Bakıyorsun Medyascope yazarı. Desene Ruşen Çakır abine "Ruşen abi savcının üzerine gitsene biraz cesaret göstersene. Bak bunlar yeterince cesaret göstermiyor. Biz Medyascope'tayız."



Mesaj attım DM'den "Berk Bey, 61 bin kişi sizi takip ediyor. Buyrun Akın Gürlek'in üzerine gidebilirsiniz hesabınızdan" dedim. Niye benden bekliyorsunuz, niye Yılmaz Özdil'den bekliyorsun? Madem beni not alacak kadar buna inanıyorsun yürü kardeşim önden.

Bir grup akademisyen böyle CHP'nin içine çomak sokuyorlar. Ünlü mü olmaya çalışıyorlar, başka ilişkileri mi var bilmiyorum. Ben ama böyle bir akademik kimlik uzun zamandır görmedim. Bir de bunlar çeteleşmişler kendi aralarında. Takma isim kullananlar da var. Acayip bir şey oluşmuş durumda. FETÖ mü bunların kucağında oturuyor, bunlar mı FETÖ'nün kucağında oturuyor anlamıyorum. Aralarında bir grup kendini muhalif olarak tanımlayan gazeteciler var. Bakıyorsun halayın başını kim çekiyor bilmiyorsun.









GAZETECİLERİ "NOT EDEN" KAFA VE SABANCI ÜNİVERSİTESİ'NDE ÖRGÜTLENEN YAPI



Berk Esen ve Cüneyt Özdemir arasındaki polemik Sabancı Üniversitesi ve diğer yüksek öğretim kurumlarındaki akademisyen örgütlenmesini de açık etti.