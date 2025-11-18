PODCAST CANLI YAYIN

"SİSTEM"in akademisyeni! Gazetecileri "not eden" FETÖvari kafaya Sabancılar mı göz yumuyor? Üniversitede "Esen" militanlaşma rüzgarları

Sabancı ailesinin sahibi olduğu üniversitedeki eğitimciler, kimliklerini askıya alıp parti rozetlerini taktı. Öğretim üyesi Berk Esen'in İmamoğlu üzerinden CHP'yi dizayn etme çabası CHP'lileri bile isyan ettirdi. Gazetecileri "not ettik" ifadesiyle fişlemeye kalkan Esen'e Cüneyt Özdemir, "FETÖ mü bunların kucağında bunlar mı FETÖ'nün?" diye tepki gösterdi. Esen'le birlikte organize hareket eden akademisyenlerin bazı "fondaş" bağlantıları dikkat çekti. Akıllara "Bu akademisyenleri İmamoğlu'nun "SİSTEM'i mi örgütlüyor?" sorusu geldi. Gözler Güler Sabancı ve Suzan Sabancı'ya çevrildi. Kamuoyu özellikle akademideki bu "trolleşme"ye Sabancı ailesi mi göz yumuyor merak ediliyor.

Gazeteci Cüneyt Özdemir'in geçtiğimiz gün, Sabancı Üniversitesi'nde görev yapan bir akademisyenle yaşadığı tartışma, gözleri üniversitelerdeki öğretim üyesi kadrolarının "militanlaşması" ve "siyasi taraftarlık" meselesine çevirdi. Son zamanlarda bir grup akademisyen eğitimci kimliklerini bir kenara bırakıp siyasi parti rozetleriyle hareket eder hale geldi.

Çatısı altında bulundukları üniversitelerde organize olup kamuoyunu, yargı makamlarını ve gazetecileri tehdit eden "militanlaşmış" bir yapı gelişti. Bu yapı öyle bir noktada konumlandı ki CHP içindeki iç çekişmelere taraf olup partiyi dizayn etmek ister hale geldi.

Bu durumun en müspet örneği Sabancı Üniversitesi'nde kayıtlara geçti.



Sabancı Üniversitesi Öğretim Üyesi Berk Esen, eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ofisinin masraflarını iş insanları ve eski belediye başkanları tarafından karşılandığını öne sürdü.

YARKADAŞ'TAN ESEN'E: O ÇOK ÖVDÜĞÜN BELEDİYE BAŞKANININ EŞİ EVİNE İTALYA'DAN 3 TANE JAKUZİ GETİRTTİ

CHP'li Barış Yarkadaş, Esen'i "Sözde akademisyen kılıklı" olarak tanımlayıp ateş püskürdü.

Barış Esen'in Ekrem İmamoğlu güdümünde hareket ettiğini işaret eden Yarkadaş, "Kemal Bey'in ofisinin peşine düşmüşsünüz... Size ders veriyorum, bu gece buna çalışın. O çok övdüğünüz belediye başkanlarının eşi, acaba yeni yaptırdığı evine üç tane jakuzi getirtti mi İtalya'dan? İtalyan dergilerine bakıp, belediye müteahhitine fotoğrafını çekip 'Ya geçen İtalya'dan geleni beğenmedim, bunu getirt' dedi mi? O jakuzi geldi mi evine? Onu da beğenmeyip başka bir dergide gördüğü jakuziyi getirtti mi belediye müteahhitine?" dedi.



"SÖZDE AKADEMİSYEN KILIKLI AHLAKSIZ"

Yarkadaş şu ifadeleri kullandı:

Sözde akademisyen kılıklı...

Belediye başkanının oğlu (Selim İmamoğlu'nun savcılık ifadesi) 'teknem var' diyor onu sormuyorsun. 700 bin dolar (yaklaşık 22 milyon TL) Avrupa'ya götürüyor, 'Annem'in verdiği harçlıktan biriktirdim diyor' onu sormuyorsun, ahlaksız... Bana her şeyi burada konuşturuyorsun... Düşmüşsün Kemal Bey kira veriyor mu vermiyor mu... Biz veriyoruz kirasını. Biz yoldaşları aramızda topluyoruz, gönderiyoruz. Ahlaksız... Belediyeden ihale alıp kira mı ödüyoruz biz? Belediyenin müteahhidiyle kafede buluşup para alıp kira mı ödüyoruz?



GAZETECİLERİ TEHDİT ETTİ: NOT ETMEK GEREKİYOR

Esen daha sonra İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'i hedef alan ve "Eti Maden" iddiası asılsız çıkan CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e arka çıktı.

Özel için "Savruluyor" yorumunu yapan gazeteci Cüneyt Özdemir'i de "Not etmek gerekiyor" deyip tehdit etmeye kalktı.

"FETÖ MÜ BUNLARIN KUCAĞINDA BUNLAR MI FETÖ'NÜN KUCAĞINDA?"

Cüneyt Özdemir, bir grup akademisyenin çeteleştiğinin altını çizip "Bir grup akademisyen böyle CHP'nin içine çomak sokuyorlar. Ünlü mü olmaya çalışıyorlar, başka ilişkileri mi var bilmiyorum. Ben ama böyle bir akademik kimlik uzun zamandır görmedim. Bir de bunlar çeteleşmişler kendi aralarında. Takma isim kullananlar da var. Acayip bir şey oluşmuş durumda. FETÖ mü bunların kucağında oturuyor, bunlar mı FETÖ'nün kucağında oturuyor anlamıyorum" dedi.

Özdemir, şu ifadeleri kullandı:

"Not alıyorlarmış bizi. Ya hu arkadaş sen kimsin de not alıyorsun bizi. 35 yıllık gazeteciyim. Sen kim oluyorsun da not alıyorsun beni listelere koyuyorsun? Bu cesaret nereden geliyor arkadaş size? Siz kimsiniz ya? Baktığımız zaman Sabancı Üniversitesi'nde akademisyen gözüküyor. Bakıyorsun Medyascope yazarı. Desene Ruşen Çakır abine "Ruşen abi savcının üzerine gitsene biraz cesaret göstersene. Bak bunlar yeterince cesaret göstermiyor. Biz Medyascope'tayız."

Mesaj attım DM'den "Berk Bey, 61 bin kişi sizi takip ediyor. Buyrun Akın Gürlek'in üzerine gidebilirsiniz hesabınızdan" dedim. Niye benden bekliyorsunuz, niye Yılmaz Özdil'den bekliyorsun? Madem beni not alacak kadar buna inanıyorsun yürü kardeşim önden.
Bir grup akademisyen böyle CHP'nin içine çomak sokuyorlar. Ünlü mü olmaya çalışıyorlar, başka ilişkileri mi var bilmiyorum. Ben ama böyle bir akademik kimlik uzun zamandır görmedim. Bir de bunlar çeteleşmişler kendi aralarında. Takma isim kullananlar da var. Acayip bir şey oluşmuş durumda. FETÖ mü bunların kucağında oturuyor, bunlar mı FETÖ'nün kucağında oturuyor anlamıyorum. Aralarında bir grup kendini muhalif olarak tanımlayan gazeteciler var. Bakıyorsun halayın başını kim çekiyor bilmiyorsun.





GAZETECİLERİ "NOT EDEN" KAFA VE SABANCI ÜNİVERSİTESİ'NDE ÖRGÜTLENEN YAPI

Berk Esen ve Cüneyt Özdemir arasındaki polemik Sabancı Üniversitesi ve diğer yüksek öğretim kurumlarındaki akademisyen örgütlenmesini de açık etti.

Berk Esen (soldan üçüncü) ve Senem Aydın Düzgit (sağdan birinci) Sabancı Üniversitesi'nde aynı karede (Takvim.com.tr)Berk Esen (soldan üçüncü) ve Senem Aydın Düzgit (sağdan birinci) Sabancı Üniversitesi'nde aynı karede (Takvim.com.tr)

Sabancı Üniversitesi'nden bir grup akademisyen gazetecileri "not eden" kafanın yanına konumlandı.

SÜ Öğretim Üyesi Senem Aydın DüzgitSÜ Öğretim Üyesi Senem Aydın Düzgit

SÜ Öğretim Üyesi Senem Aydın Düzgit, Esen için "Bir akademisyen hiçbir ikbal beklentisi içinde olmadan sadece vatansever olduğu için sesini yükseltebilir.Tabii ki arkasındayız" dedi.

SÜ Psikoloji Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nebi SümerSÜ Psikoloji Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nebi Sümer

SÜ Psikoloji Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nebi Sümer, "Berk Esen sadece yetkin bir siyaset bilimci değil, aynı zamanda toplumsal sorumluluğunu ihmal etmeyen örnek bir akademisyendir" paylaşımı yaptı.

SÜ Öğretim Üyesi Cana Tülüş TürkSÜ Öğretim Üyesi Cana Tülüş Türk

SÜ Öğretim Üyesi Cana Tülüş Türk, "Gazeteciyim araştırmacıyım diyip de "bir grup akademisyen peydahlandı" cümlesi içine Berk Hoca'yı sokabilmek ve bunu Berk Hoca'nın açık erişim CV'sine bakmadan yapmak, bravo!" ifadelerini kullandı.

İBB'DEN VE CIA'DEN FONLANAN MEDYASCOPE'UN KADROLU SİMALARI

Berk Esen ve bu 3 ismi mercek altına aldığımızda bir detay dikkatlerden kaçmıyor.

Sabancı Üniversitesi Öğretim Üyelerinin, İBB iddianamesinde fonlandığı belirtilen, ABD'den ve yabancı ajanslardan hibe alan Ruşen Çakır ve Medyascope ile dirsek temasında olduğu görüldü.

Berk Esen ve SÜ öğretim üyelerinin İBB'den fonlanan Medyascope ile bağlantısı çıktı (Takvim.com.tr)Berk Esen ve SÜ öğretim üyelerinin İBB'den fonlanan Medyascope ile bağlantısı çıktı (Takvim.com.tr)


SÜ Psikoloji Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nebi Sümer, birçok konu başlığında sıklıklı Medyascope'a demeç veriyor.

Berk Esen ve SÜ öğretim üyelerinin İBB'den fonlanan Medyascope ile bağlantısı çıktı (Takvim.com.tr)Berk Esen ve SÜ öğretim üyelerinin İBB'den fonlanan Medyascope ile bağlantısı çıktı (Takvim.com.tr)

SÜ Öğretim Üyesi Cana Tülüş Türk, fonlanan Medyascope'un kadrolu yazarlarından.

Berk Esen ve SÜ öğretim üyelerinin İBB'den fonlanan Medyascope ile bağlantısı çıktı (Takvim.com.tr)Berk Esen ve SÜ öğretim üyelerinin İBB'den fonlanan Medyascope ile bağlantısı çıktı (Takvim.com.tr)

SÜ Öğretim Üyesi Senem Aydın Düzgit'in Medyascope'ta yazıları mevcut.


BU AKADEMİSYENLERİ CHP VE CHP'NİN FONLADIKLARI MI YÖNLENDİRİYOR?

Tam da bu noktada akıllara "Bu akademisyenleri CHP ve CHP tarafından fonlanan medya mı yönlendiriyor?" sorusu geldi.

Sabancı Üniversitesi Kurucu Mütevelli Heyeti Başkanı Güler Sabancı ve Sabancı Üniversitesi Yönetim Kurulu Başkanı Suzan SabancıSabancı Üniversitesi Kurucu Mütevelli Heyeti Başkanı Güler Sabancı ve Sabancı Üniversitesi Yönetim Kurulu Başkanı Suzan Sabancı

SABANCILAR ÜNİVERSİTELERİN MİLİTANLAŞMASINA GÖZ MÜ YUMUYOR?

Basını ve yargıyı hedef alan kriminal FETÖvari tehditlere karşı kamuoyu Sabancı Üniversitesi Kurucu Mütevelli Heyeti Başkanı Güler Sabancı ve Sabancı Üniversitesi Yönetim Kurulu Başkanı Suzan Sabancı'nın suskunluğunu sorgulanır oldu.

Bir grup akademisyenin örgütlü bir şekilde eğitimci kimliğini askıya alıp siyasi parti rozetiyle hareket etmesi, akademideki bu militanlaşmaya "Sabancı ailesi mi göz yumuyor?" sorusunu gündeme getirdi.




'SİSTEM'İN AKADEMİSYENLERİ

Ayrıca Berk Esen'in yabancı basında Türkiye'yi karalayan yazıları da mevcut.

Fransız Le Monde yazan Esen, "Türkiye'de iktidar artık otoriter ve hegemonik bir yapıya büründü" dedi. Aynı tarihlerde Ekrem İmamoğlu Le Monde'a Türkiye'yi şikayet eden bir yazı kaleme aldı.

Dahası Esen'in tıpkı "Saraçhane Bülbülleri" gibi "SİSTEM" adına yaptığı paylaşımlar da mevcut.



Esen, İBB'deki casusluk soruşturmasının medya ayağında yer alan TELE 1'e arka çıktı.



İBB'deki asrın yolsuzluğu, iddianamedeki müspet deliller, rüşvet itirafları ve makbuzlarına rağmen Ekrem İmamoğlu ve "SİSTEM" arkadaşları için "siyasi tutsak" diyor.




Cumhriyet gibi fondaş mecralarda CHP'yi dizayn çalışmaları yapan Berk Esen, İmamoğlu'na yön tayin ediyor. 3 aşamalı plan çiziyor.


Berk Esen'in İBB iddianamesindeki müspet beyanlar, yolsuzluk itirafları ve rüşvet makbuzlarına rağmen Ekrem İmamoğlu'nu savunduğu göz önünde bulundurulunca "SİSTEM'in akademisyenleri" görülmüş oldu.

