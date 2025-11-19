PODCAST CANLI YAYIN

İstanbul'da 1 dilim limona 10 TL yazan işletmeye ceza yağdı

Kuzguncuk’taki bir kafede müşteriden çaya konan dilim limon için 10 TL alınması sosyal medyada tepki çekti. Faturanın paylaşılmasının ardından Ticaret Bakanlığı devreye girdi. İşletmeye kesilen cezayı Bakanlık Basın Danışmanı Bekir Kaplan paylaştı.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
İstanbul'da 1 dilim limona 10 TL yazan işletmeye ceza yağdı

İstanbul Kuzguncuk'ta içtikleri çay ve sodanın yanında dilimlenmiş limon da isteyen müşteriler kasaya gittiklerinde, dilimlenmiş limon için de ayrı ücret alındığını gördü.

Çayın yanındaki limona para alan işletmeye ceza

DİLİM LİMON 10 TL İSTEDİLER

Bir tanesi 22 TL olan limonun küçük bir dilimi için o kafede 10 TL istendiği öğrenildi. Bir esnaf ise "Biz de Kuzguncuk'un esnafıyız ama limon için para almak bizim için çok saçma geliyor" dedi.

Ticaret Bakanlığından 7 bin liralık hesap çıkaran fenomen boyozcuya 47 bin lira para cezasıTicaret Bakanlığından 7 bin liralık hesap çıkaran fenomen boyozcuya 47 bin lira para cezası

Bir başka işi müşteriye öncesinde bilgi verilip verilmediğini öğrenilmesi gerektiğini belirtirken bir başka esnaf da "Gayet normal fiyat. 10 lira çok uygun fiyat yazmış bence. Ben kaldırdım limonu. Kullanmıyorum şu anda. İkram eskide kaldı" dedi.

İşletme vatandaşlardan bir dilim limon için 10 TL istediİşletme vatandaşlardan bir dilim limon için 10 TL istedi

VATANDAŞLAR ADİSYONU PAYLAŞIP TEPKİSİNİ DİLE GETİRDİ

Toplam 2.260 TL hesap ödeyen vatandaşların, adisyonu 'Limondan bile para almaya başladılar' notuyla paylaştığı aktarıldı.

Vatandaşlar kafede ödedikleri fahiş fiyatları gösteren adisyonu paylaştı Vatandaşlar kafede ödedikleri fahiş fiyatları gösteren adisyonu paylaştı

TİCARET BAKANLIĞI DEVREYE GİRDİ

Limon ücretinin sosyal medyada gündem olmasının ardından Ticaret Bakanlığı da harekete geçti. Ticaret Bakanlığı Basın Danışmanı Bekir Kaplan, Kuzguncuk'tak işletmede denetim yapıldığını belirtti.

İşletmeye yapılan denetimin ve kesilen cezanın detaylarını Ticaret Bakanlığı Basın Danışmanı Bekir Kaplan paylaştı (Fotoğraf: Bekir Kaplan X hesabı)İşletmeye yapılan denetimin ve kesilen cezanın detaylarını Ticaret Bakanlığı Basın Danışmanı Bekir Kaplan paylaştı (Fotoğraf: Bekir Kaplan X hesabı)

EKİPLER YERİNDE DENETİM GERÇEKLEŞTİRDİ

İşletmeye, tespit edilen 12 aykırılık nedeniyle toplam 37.992 TL idari para cezası uygulandığını belirten Kaplan şunları kaydetti:

"Son günlerde kimi mecralarda yer alan "Çayın yanına verilen limona 10 TL ücret alındı" haberleri üzerine, Ticaret Bakanlığımızca konuya ilişkin inceleme başlatılmış ve 17.11.2025 tarihinde Üsküdar/Kuzguncuk'ta faaliyet gösteren ilgili işyerinde, Ticaret Bakanlığımız ekiplerince yerinde denetim gerçekleştirilmiştir.

Denetim sırasında işletmeye; fiyat etiketi, tarife–fiyat listeleri ve hizmete ilişkin mevzuat hakkında bilgilendirme yapılmış, işletme yetkilisinin konuya dair beyanı tutanak altına alınmıştır.

Ticaret Bakanlığı yetkilileri işletmede yerinde denetim uygulayarak cezai işlem gerçekleştirdi (Fotoğraf: AA)Ticaret Bakanlığı yetkilileri işletmede yerinde denetim uygulayarak cezai işlem gerçekleştirdi (Fotoğraf: AA)

İŞLETMEYE 37 BİN 992 TL PARA CEZASI KESİLDİ

Yapılan inceleme sonucunda, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'un Fiyat Etiketi Yönetmeliği kapsamında tespit edilen 12 aykırılık nedeniyle işletmeye toplam 37.992 TL idari para cezası uygulanmıştır.

Ayrıca işletmede satışa sunulan içecek grubuna ait 4 farklı ürün için son 3 aya ilişkin faturalar talep edilmiştir.

Söz konusu ürünlere ilişkin nihai değerlendirme, gerekli incelemelerin tamamlanmasının ardından Ticaret Bakanlığı Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu tarafından yapılacaktır.

Ticaret Bakanlığı olarak; tüketicinin korunması, fiyat doğruluğu ve piyasa düzeninin sağlanması amacıyla denetimlerimize aralıksız devam edeceğimizi kamuoyuna saygıyla duyururuz.

Ticaret Bakanlığı
Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği"

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Başkan Erdoğan Külliye'de kabul edecek: Zelenskiy Türkiye'de! Hangi konular ele alınacak?
Ters yönde giden şehir eşkıyası yakalandı! Yeni kanunda cezasını Bakan Yerlikaya açıkladı
Asgari ücrete azami artış! Milyonların kazancı nasıl değişecek? Masada 4 formül var
Ronaldo’dan Beyaz Saray’da selfie! Prens Selman ile geldi: Trump övgüler yağdırdı
CHP'li İmamoğlu vatandaşın verilerini ABD'ye rüşvet paralarını Londra'ya aktardı!
Beyaz Saray'da yatırım pazarlığı! Suudi Prens Selman'dan ABD'ye 1 trilyon dolar | Zirvede Başkan Erdoğan vurgusu
Kurak hava etkisi sürüyor: MGM'den 60 KM fırtına uyarısı! Beklenen yağışlar ne zaman görülecek?
Giresun’da trafik kavgası ölümle sonuçlandı: Kanseri yenen adam hayatını kaybetti!
Millilerden veda busesi! İspanya - Türkiye: 2-2 | MAÇ SONUCU
Böcek ailesinin ölüm sebebi ne? Adli Tıp Kurumu ön raporu açıkladı: "Gıda zehirlenmesi düşük ihtimal"
Yalanları yine ellerinde patladı! Rus gazı alımının sonlanacağı iddiasına DMM'den yalanlama: "Tedarik devam ediyor"
Fenerbahçe'den Ademola Lookman'a teklif! Gerçek ortaya çıktı
Başkan Erdoğan'dan tek hane enflasyon mesajı: "Hayat pahalılığı meselesini mutlaka çözeceğiz"
Terörsüz Türkiye Komisyonu İmralı'ya gidecek mi? Oylama tarihi belli oldu
"SİSTEM"in akademisyeni! Gazetecileri "not eden" FETÖvari kafaya Sabancılar mı göz yumuyor? Üniversitede "Esen" militanlaşma rüzgarları
Galatasaray'a Real Madrid'den süper yıldız!
Baba Servet Böcek'in o sözleri ortaya çıktı: İstanbul'a her ziyaretimde başıma bir iş geliyor | Taksideki son görüntüler
Bahçeli'nin "İmralı'ya giderim" çıkışı sonrası DEM'den ilk açıklama! Bakırhan'dan 5 talep
Kahve içti fenalaştı: Ayben Özçilingir Turtura'nın zehirlenmesinde "deterjan" iddiası!
Brezilya'nın yeni starı Fenerbahçe'ye!