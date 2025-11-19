İstanbul'da 1 dilim limona 10 TL yazan işletmeye ceza yağdı

İstanbul Kuzguncuk'ta içtikleri çay ve sodanın yanında dilimlenmiş limon da isteyen müşteriler kasaya gittiklerinde, dilimlenmiş limon için de ayrı ücret alındığını gördü.
DİLİM LİMON 10 TL İSTEDİLER
Bir tanesi 22 TL olan limonun küçük bir dilimi için o kafede 10 TL istendiği öğrenildi. Bir esnaf ise "Biz de Kuzguncuk'un esnafıyız ama limon için para almak bizim için çok saçma geliyor" dedi.
Bir başka işi müşteriye öncesinde bilgi verilip verilmediğini öğrenilmesi gerektiğini belirtirken bir başka esnaf da "Gayet normal fiyat. 10 lira çok uygun fiyat yazmış bence. Ben kaldırdım limonu. Kullanmıyorum şu anda. İkram eskide kaldı" dedi.
VATANDAŞLAR ADİSYONU PAYLAŞIP TEPKİSİNİ DİLE GETİRDİ
Toplam 2.260 TL hesap ödeyen vatandaşların, adisyonu 'Limondan bile para almaya başladılar' notuyla paylaştığı aktarıldı.
TİCARET BAKANLIĞI DEVREYE GİRDİ
Limon ücretinin sosyal medyada gündem olmasının ardından Ticaret Bakanlığı da harekete geçti. Ticaret Bakanlığı Basın Danışmanı Bekir Kaplan, Kuzguncuk'tak işletmede denetim yapıldığını belirtti.