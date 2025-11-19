İstanbul'da 1 dilim limona 10 TL yazan işletmeye ceza yağdı

İstanbul Kuzguncuk'ta içtikleri çay ve sodanın yanında dilimlenmiş limon da isteyen müşteriler kasaya gittiklerinde, dilimlenmiş limon için de ayrı ücret alındığını gördü.

Çayın yanındaki limona para alan işletmeye ceza

DİLİM LİMON 10 TL İSTEDİLER

Bir tanesi 22 TL olan limonun küçük bir dilimi için o kafede 10 TL istendiği öğrenildi. Bir esnaf ise "Biz de Kuzguncuk'un esnafıyız ama limon için para almak bizim için çok saçma geliyor" dedi.

Bir başka işi müşteriye öncesinde bilgi verilip verilmediğini öğrenilmesi gerektiğini belirtirken bir başka esnaf da "Gayet normal fiyat. 10 lira çok uygun fiyat yazmış bence. Ben kaldırdım limonu. Kullanmıyorum şu anda. İkram eskide kaldı" dedi.