Yalanları yine ellerinde patladı! Rus gazı alımının sonlanacağı iddiasına DMM'den yalanlama: "Tedarik devam ediyor"

İletişim Başkanlığı DMM, muhalif medyanın ‘enerji krizi’ provokasyonunu net bir dille çürüttü. Türkiye’nin Rus gazı alımının kesileceği ve enerji arzında sorun yaşanacağı iddialarının gerçek dışı olduğu vurgulandı. Enerji arzının çoklu kaynaklarla güvence altına alındığı belirtilerek kamuoyuna “manipülasyonlara itibar etmeyin” çağrısı yapıldı.

Yalanları yine ellerinde patladı! Rus gazı alımının sonlanacağı iddiasına DMM'den yalanlama: "Tedarik devam ediyor"

Fondaş medyanın yalan manşetleri yine ellerinde patladı. "Türkiye'nin ABD ile LNG anlaşması yaptığı için Rus gazı alımının sona ereceği ve bu nedenle enerji krizinin kapıda olduğu" iddiasında bulunan muhalif medya Sözcü ve Cumhuriyet'in iddialarına yalanlama geldi.

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), "Bazı basın yayın organlarında 'Türkiye'nin ABD ile LNG anlaşması yaptığı için Rus gazı alımının sona ereceği ve bu nedenle enerji krizinin kapıda olduğu' şeklinde dolaşıma sokulan iddialar dezenformasyon ürünüdür" açıklamasını yaptı.

DMM'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Bazı basın yayın organlarında 'Türkiye'nin ABD ile LNG anlaşması yaptığı için Rus gazı alımının sona ereceği ve bu nedenle enerji krizinin kapıda olduğu' şeklinde dolaşıma sokulan iddialar dezenformasyon ürünüdür. Türkiye, sahip olduğu boru hatları, LNG ve depolama altyapısıyla arz güvenliği konusunda bölgesinin en güçlü ülkelerinden biridir.

Ne bugün ne de yaklaşan kış dönemine ilişkin herhangi bir doğal gaz arz güvenliği sorunu veya enerji krizi riski söz konusu değildir. Türkiye'nin Rusya Federasyonu'ndan doğal gaz tedariki ise ilgili kurumlar arasında yürürlükte bulunan uzun vadeli sözleşmeler çerçevesinde planlandığı şekilde ve kesintisiz olarak devam etmektedir.

Bununla birlikte Türkiye'nin ABD, Azerbaycan, İran, Cezayir, Umman, Katar gibi çoklu kaynaklardan boru gazı ve LNG tedarik etmesi ise arz güvenliğini çeşitlendirmeye, rekabeti artırmaya ve tedarik esnekliğini güçlendirmeye yönelik teknik bir tercihtir. Enerji arzı çoklu kaynaklarla güvence altına alınmış olup, öne sürülen kriz senaryosunun hiçbir gerçekliği bulunmamaktadır.

Kamuoyunun bu tür yanıltıcı haber ve paylaşımlara itibar etmemesi, kurumların resmî açıklamalarını dikkate alması önemle rica olunur" denildi.

