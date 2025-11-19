PODCAST CANLI YAYIN

Ters yönde giden şehir eşkıyası yakalandı! Yeni kanunda cezasını Bakan Yerlikaya açıkladı

Son dakika haberi! İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, ters yönde giden ve karşısındaki araçtakilere saldıran şehir eşkıyasının yakalandığını bildirdi. Yerlikaya, yeni kanun teklifine göre şüpheliye verilecek cezaları da açıkladı.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Ters yönde giden şehir eşkıyası yakalandı! Yeni kanunda cezasını Bakan Yerlikaya açıkladı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, ters yönde giden ve karşısındaki araçtakilere saldıran şehir eşkıyasının yakalandığını bildirdi.

Bakan Yerlikaya'nın paylaşımı (Ekran görüntüsü)Bakan Yerlikaya'nın paylaşımı (Ekran görüntüsü)


Bakan Yerlikaya paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

GEREĞİ YAPILDI
TERS YÖNDE GİDEN VE KARŞISINDAKİ ARAÇTAKİLERE SALDIRAN ŞEHİR EŞKIYASI YAKALANDI

Ters yönde gidip saldıran sürücüye ‘gereği yapıldı’

İstanbul'un Avcılar ilçesinde ters yönde araç kullanan ve kendisini uyaran bir başka sürücünün önünü keserek, trafik güvenliğini tehlikeye düşüren M.E. yakalandı. Gereği Yapıldı

Araç sürücüsü elbette bizden kaçamadı. Kendisine 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununca idari para cezası uygulandı.

Yeni Kanun Teklifine göre "Ters yönde araç süren ve saldırı amacıyla araçtan inen, yol kapayan sürücülere" caydırıcı cezalar geliyor.

İlk kez Yeni Trafik Kanunu Teklifine giren maddeye göre: Saldırı amacıyla araçtan inen ve yol kapayan sürücüye,
180 bin ₺ idari para cezası uygulayacağız,
Sürücü belgesini 60 gün süreyle geri alacağız ve
Aracını 60 gün süreyle trafikten men edeceğiz.

Operasyondan görüntüler (Ekran görüntüsü)Operasyondan görüntüler (Ekran görüntüsü)

Yeni Trafik Kanunu Teklifine göre Ters yönde araç kullanan sürücülere;
Tek yönlü yollarda 10 bin ₺,
Yerleşim yeri bölünmüş yollarda 20 bin ₺ idari para cezası uygulayacağız.
Şehir dışı bölünmüş ve otoyollarda ters yönde araç kullanan sürücülere ise 90 bin ₺ idari para cezası uygulayacağız. 60 gün sürücü belgesini geri alacağız, araçlarını 60 gün trafikten men edeceğiz.

Ters yönde araç kullanmak, trafik düzenini bozmak, yolu kapatmak ve araçtan inip vatandaşlarımızın can güvenliğini tehlikeye atmak kabul edilemez.

Trafik güvenliğini hiçe sayan bu kişileri lütfen 112 Acil Çağrı Merkezimize bildirelim. "Biz Gereğini Yaparız"

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Başkan Erdoğan Külliye'de kabul edecek: Zelenskiy Türkiye'de! Hangi konular ele alınacak?
Ters yönde giden şehir eşkıyası yakalandı! Yeni kanunda cezasını Bakan Yerlikaya açıkladı
Asgari ücrete azami artış! Milyonların kazancı nasıl değişecek? Masada 4 formül var
CHP'li İmamoğlu vatandaşın verilerini ABD'ye rüşvet paralarını Londra'ya aktardı!
Beyaz Saray'da yatırım pazarlığı! Suudi Prens Selman'dan ABD'ye 1 trilyon dolar | Zirvede Başkan Erdoğan vurgusu
Kurak hava etkisi sürüyor: MGM'den 60 KM fırtına uyarısı! Beklenen yağışlar ne zaman görülecek?
Giresun’da trafik kavgası ölümle sonuçlandı: Kanseri yenen adam hayatını kaybetti!
Millilerden veda busesi! İspanya - Türkiye: 2-2 | MAÇ SONUCU
Böcek ailesinin ölüm sebebi ne? Adli Tıp Kurumu ön raporu açıkladı: "Gıda zehirlenmesi düşük ihtimal"
Yalanları yine ellerinde patladı! Rus gazı alımının sonlanacağı iddiasına DMM'den yalanlama: "Tedarik devam ediyor"
Fenerbahçe'den Ademola Lookman'a teklif! Gerçek ortaya çıktı
Başkan Erdoğan'dan tek hane enflasyon mesajı: "Hayat pahalılığı meselesini mutlaka çözeceğiz"
Terörsüz Türkiye Komisyonu İmralı'ya gidecek mi? Oylama tarihi belli oldu
"SİSTEM"in akademisyeni! Gazetecileri "not eden" FETÖvari kafaya Sabancılar mı göz yumuyor? Üniversitede "Esen" militanlaşma rüzgarları
Galatasaray'a Real Madrid'den süper yıldız!
Baba Servet Böcek'in o sözleri ortaya çıktı: İstanbul'a her ziyaretimde başıma bir iş geliyor | Taksideki son görüntüler
Bahçeli'nin "İmralı'ya giderim" çıkışı sonrası DEM'den ilk açıklama! Bakırhan'dan 5 talep
Kahve içti fenalaştı: Ayben Özçilingir Turtura'nın zehirlenmesinde "deterjan" iddiası!
Brezilya'nın yeni starı Fenerbahçe'ye!
Gözleri Karadeniz’in Sado’su Erol Babaoğlu’nun sürpriz aile bağları: Usta oyuncunun damadı çıktı