Fenerbahçe'den Ademola Lookman'a teklif! Gerçek ortaya çıktı

Atalanta'nın yıldızı Ademola Lookman, Süper Lig devlerinin radarından düşmüyor. Galatasaray’ın uzun süredir gündeminde olan Nijeryalı futbolcu için İtalya’dan yeni ve çarpıcı bilgiler geldi. Atalanta yönetimi, yıldız oyuncunun geleceği için henüz net bir karar vermezken, Türkiye’den gelen ilgi giderek büyüyor.

İtalyan basınından Alfredo Pedullà'nın haberine göre Atalanta, Ademola Lookman konusunda henüz bir adım atmadı. Serie A temsilcisi, 28 yaşındaki oyuncunun geleceğini önümüzdeki haftalarda detaylı bir şekilde değerlendirecek.

Yeni teknik direktör Raffaele Palladino'nun, Lookman hakkındaki görüşü de kritik bir rol oynayacak. Nijeryalı futbolcu, önceki teknik direktör Ivan Juric ile saha içinde tartışma yaşamış, bu durum ayrılık iddialarını güçlendirmişti.

FENERBAHÇE DAHA ÖNCE TEKLİF YAPMIŞ

Haberde, Lookman için Türkiye'den gelen ilginin sürdüğü hatırlatılırken, Fenerbahçe'nin yaz transfer döneminde İtalya'da pencere kapandıktan sonra resmi bir teklifte bulunduğu da belirtildi. Ancak Atalanta, bu teklifi geri çevirdi.

GALATASARAY İLGİSİNİ SÜRDÜRÜYOR

Galatasaray'ın Lookman'ı yakından takip etmeye devam ettiği aktarıldı. Sarı-kırmızılılar, özellikle Ocak ayı yaklaşırken transfer planlamasında yıldız futbolcuyu yeniden gündemine aldı. Atalanta'nın gelecek teklifleri değerlendirecek olması, iki dev Türk ekibinin sürecini daha da kritik hale getiriyor.

BU SEZON PERFORMANSI VE SÖZLEŞME DURUMU

Lookman, Atalanta formasıyla bu sezon 10 karşılaşmada görev aldı ve 1 gol kaydetti. Kulübüyle 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunan yıldız oyuncunun güncel piyasa değeri ise 40 milyon euro olarak gösteriliyor.

GÖZLER PALLADINO'DA

Atalanta'nın yeni teknik direktörü Raffaele Palladino'nun, Lookman'ın takım planlamasındaki yeri konusunda vereceği karar, devre arası transfer döneminin seyrini belirleyecek. Özellikle Galatasaray ve Fenerbahçe'nin ısrarcı tavrı, Ocak ayında büyük bir transfer yarışının yaşanabileceğini gösteriyor.

