Fenerbahçe'den Ademola Lookman'a teklif! Gerçek ortaya çıktı

İtalyan basınından Alfredo Pedullà'nın haberine göre Atalanta, Ademola Lookman konusunda henüz bir adım atmadı. Serie A temsilcisi, 28 yaşındaki oyuncunun geleceğini önümüzdeki haftalarda detaylı bir şekilde değerlendirecek.

Ademola Lookman (EPA) Yeni teknik direktör Raffaele Palladino'nun, Lookman hakkındaki görüşü de kritik bir rol oynayacak. Nijeryalı futbolcu, önceki teknik direktör Ivan Juric ile saha içinde tartışma yaşamış, bu durum ayrılık iddialarını güçlendirmişti.