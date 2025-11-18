Baba Servet Böcek'in o sözleri ortaya çıktı: İstanbul'a her ziyaretimde başıma bir iş geliyor | Taksideki son görüntüler

İstanbul'a tatil için gelen Böcek ailesinin trajik şekilde hayatlarını kaybetmelerinin ardından, aileyi hastaneye götüren taksici Sercan Tanrıverdi konuştu. Baba Böcek'in,'Ne zaman İstanbul'a gelsem başıma vukuat geliyor, geçen sene geldiğimde de motosiklet kazası geçirdim. Kolumu, bacağımı kırdım. Bu sefer de böyle talihsiz olay yaşadım' dediği öğrenildi. Öte yandan ailenin taksideki görüntüleri de ortaya çıktı.

Giriş Tarihi: 18 Kasım 2025 15:24

Almanya'dan tatil için İstanbul'a gelen Servet ve Çiğdem Böcek çifti ile çocukları 6 yaşındaki Kadir ve 3 yaşındaki Masal zehirlenerek hayatını kaybetti. Türkiye'yi sarsan olayda aileyi hastaneye götüren taksici Sercan Tanrıverdi o anları anlattı. Böcek ailesini hastaneye götüren taksici Sercan Tanrıverdi "HASTANEYE DOĞRU GİDERKEN KIZ ÇOCUĞU SÜREKLİ KUSUYORDU ANNE BAYGINDI"

Fatih'te taksicilik yapan Sercan Tanrıverdi şunları söyledi: "12 Kasım günü saat 11.20'de aile, Kadırga Limanı Parkı'nın önünde aracımın önüne atladı. Beni durdurup aracıma bindiler. En yakın hastaneye götürmemi istediler. Bezmialem Hastanesi'ne doğru yola çıktım, aileyi telaşlı gördüm. Babayla sohbet etmeye çalıştım. Neyiniz var diye sorduğumda yiyecek ve içecek yemiştik galiba bize dokundu diye cevap verdi. 'Lütfen en yakın hastaneye bizi götür' dedi. Hastaneye doğru giderken kız çocuğu sürekli kusuyordu. Poşet verdim, poşete kustu. Anne baygındı, kafasını sağ arka cama yaslamıştı. Yolun bir an önce bitmesini bekliyordu."

NE ZAMAN İSTANBUL'A GELSEM BAŞIMA VUKAT GELİYOR

Tanrıverdi baba Böcek'in İstanbul'a her gelişinde başına iş geldiğini söylediğini belirterek, "Babayla sohbet ettiğimde, 'Ne zaman İstanbul'a gelsem başıma vukuat geliyor, geçen sene geldiğimde de motosiklet kazası geçirdim. Kolumu, bacağımı kırdım. Bu sefer de böyle talihsiz olay yaşadım' dedi." ifadelerini kullandı.