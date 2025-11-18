Başkan Erdoğan'dan tek hane enflasyon mesajı: "Hayat pahalılığı meselesini mutlaka çözeceğiz"

Gündelik hayatımızın aksamadan devam etmesi emekçi kardeşlerimizin gayreti sayesindedir. Türkiye Yüzyılı'nda da şeref hakkı emekçilerimizin olacaktır. Örgütlü emek ve hak mücadelesi için sendikalar elbette vazgeçilmezdir. İşçi olduğu için sendikalar.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ATO Congresium'da düzenlenen ʺHAK-İŞ Konfederasyonu 50. Kuruluş Yıl Dönümü Programıʺna katılarak bir konuşma yaptı. (AA)



EMEK HİÇBİR İDEOLOJİYE İPOTEK EDİLEMEZ



Kökü dışarıda olan ideolojik yaklaşımları reddediyoruz. İşçi ve iş vereni düşmanlaştıran anlayış emek mücadelesine zarar veriyor. Alın teri ve emek hiçbir ideolojiye, hiçbir hizbe, hiçbir klik ve gruba ipotek edilemeyecek kadar kutsaldır, yücedir, hürmete layıktır. Emek hiçbir ideolojiye ipotek edilemeyecek kadar kutsaldır.



İşçi ve işveren arasındaki ilişki hak temelli bakıldığında doğru bir şekilde anlaşılabilir.



Türkiye'nin sancılı zamanlardan geçtiği, sabah uyananın milli irade gasbına teşebbüs ettiği zamanlarda HAK-İŞ milli iradenin hakkını savundu.



HAK-İŞ işçimizin gerçek temsilcisi olacaktır. HAK-İŞ olarak başlatmış olduğunuz mücadele Türk işçisiyle el ele, omuz omuza yürüyeceğiz. HAK-İŞ daima milletle yürüdü.