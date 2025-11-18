Başkan Erdoğan'dan tek hane enflasyon mesajı: "Hayat pahalılığı meselesini mutlaka çözeceğiz"

PODCAST CANLI YAYIN

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ATO Congresium'da düzenlenen "HAK-İŞ Konfederasyonu 50. Kuruluş Yıl Dönümü Programı"nda önemli açıklamalarda bulundu Kökü dışarıda olan ideolojik yaklaşımları reddettiklerini belirten Başkan Erdoğan, "Emek hiçbir ideolojiye ipotek edilemeyecek kadar kutsaldır." dedi. Hedefin enflasyonu tek haneye düşürmek olduğunu dile getiren Erdoğan, hayat pahalılığı meselesini mutlaka çözeceklerini ifade etti.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ATO Congresium'da düzenlenen "HAK-İŞ Konfederasyonu 50. Kuruluş Yıl Dönümü Programı"nda önemli açıklamalarda bulundu.

Başkan Erdoğan'dan HAK-İŞ Kuruluş Yıl Dönümü Programı'nda önemli açıklamalar

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Gündelik hayatımızın aksamadan devam etmesi emekçi kardeşlerimizin gayreti sayesindedir. Türkiye Yüzyılı'nda da şeref hakkı emekçilerimizin olacaktır.

Örgütlü emek ve hak mücadelesi için sendikalar elbette vazgeçilmezdir. İşçi olduğu için sendikalar.

EMEK HİÇBİR İDEOLOJİYE İPOTEK EDİLEMEZ

Kökü dışarıda olan ideolojik yaklaşımları reddediyoruz. İşçi ve iş vereni düşmanlaştıran anlayış emek mücadelesine zarar veriyor. Alın teri ve emek hiçbir ideolojiye, hiçbir hizbe, hiçbir klik ve gruba ipotek edilemeyecek kadar kutsaldır, yücedir, hürmete layıktır. Emek hiçbir ideolojiye ipotek edilemeyecek kadar kutsaldır.

İşçi ve işveren arasındaki ilişki hak temelli bakıldığında doğru bir şekilde anlaşılabilir.

Türkiye'nin sancılı zamanlardan geçtiği, sabah uyananın milli irade gasbına teşebbüs ettiği zamanlarda HAK-İŞ milli iradenin hakkını savundu.

HAK-İŞ işçimizin gerçek temsilcisi olacaktır. HAK-İŞ olarak başlatmış olduğunuz mücadele Türk işçisiyle el ele, omuz omuza yürüyeceğiz. HAK-İŞ daima milletle yürüdü.

Darbe çığırtkanlığının yapıldığı günleri, Gezi olaylarını, milli iradeye yönelik girişimleri birlikte aştık.

Son yarım asırda, son 23 yılda maruz kaldığımız bütün saldırıları püskürttüysek bunda HAK-İŞ ailesinin çok büyük bir payı var.

Darbe ürünü olan sendikal yasaları değiştirmek bize nasip oldu. Sendikal örgütlenmenin önündeki en büyük engelleri bertaraf ettik.

Ekonomide 23 senede yıllık ortalama yüzde 5,4 oranında büyüme kaydettik. 2002'de milli gelir 238 milyar dolardı. 2024'te 1,5 trilyon dolar sınırına getirdik. Kişi başına düşen milli gelir 14 bin 751 dolara yükseldi.

Kelebek ömürlü hükümetlerin yerini liyakatli ve dirayetli kadrolar aldığında ülkenin kısa sürede neleri başarabildiğini hep beraber gördük.

HAYAT PAHALILIĞI MESELESİNİ MUTLAKA ÇÖZECEĞİZ

Hepimizi sıkıntıya sokan hayat pahalılığı meselesini mutlaka çözeceğiz. Tek haneli enflasyon hedefimize ulaşmak için önümüzde kat etmemiz gereken bir yol olduğunun elbette bilincindeyiz.

