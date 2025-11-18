PODCAST CANLI YAYIN

Terörsüz Türkiye Komisyonu 'İmralı' gündemiyle toplanıyor! 2 bakan ve MİT sunum yapacak

Terörsüz Türkiye Komisyonu "İmralı" gündemiyle toplanıyor. Rapor safhasına gelen komisyonda İmralı'ya gitmesi için müzakere açılması bekleniyor. Ayrıca 2 bakan ve MİT sunum yapacak. PKK'nın Zap'tan çekilmesiyle arazideki son durum ele alınacak.

Terörsüz Türkiye süreci peş peşe atılan adımlarla ivme kazandı.

Meclis çatısı altında çalışmalarını sürdüren Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, rapor safhasına geldi. Bugüne kadar 16 toplantı gerçekleştiren komisyonun 17. toplantısında gündem İmralı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın sunum yapacakİçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın sunum yapacak

Terörsüz Türkiye Komisyonu'nun İmralı'ya gitmesi için müzakere açılması bekleniyor.

Toplantıda, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın da sunum yapacak.



KOMİSYONA İMRALI YOLU

Meclis komisyonunun karar aldığı takdirde İmralı'ya gitmesi bekleniyor.

MHP lideri Devlet Bahçeli, "Komisyon İmralı'ya gitmeli mesajlar ilk ağızdan alınmalı" dedi. Başkan Erdoğan'ın DEM heyetini kabulü sonrası komisyonun İmralı'ya gidişine yönelik tereddütlerin kalktığı söyleniyor.

İmralı meselesi masada!



Başkan Erdoğan ile MHP lideri Devlet Bahçeli arasındaki görüşme sonrası AK Parti kaynakları "İmralı ziyareti doğru zamanda faydalı olur" açıklamasını yaptı.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, bu kararın nitelikli çoğunluk olan 31 üyenin oyuyla alınabileceğini ifade ederek, kararın komisyonda olacağını bildirmişti.

MEKANİZMALAR İŞLİYOR

Ayrıca Terörsüz Türkiye sürecinde mekanizmalar işliyor.

11 Temmuz'da PKK'nın silah yakması, 26 Ekim'de örgütün Türkiye'den ve sınır hattındaki mağaralardan çekileceğini duyurması sonrası yeni bir gelişme yaşandı.

PKK Zapt edildi! Süreç vurgulu ikinci çekilme duyurusu geldiPKK Zapt edildi! Süreç vurgulu ikinci çekilme duyurusu geldi



PKK ZAP'TAN ÇEKİLDİ

PKK, 16 Kasım'da Zap bölgesinden çekildiğini duyurdu.

Bu bağlamda MİT Başkanı İbrahim Kalın'ın komisyonda arazideki son durum ve gelinen noktayı detaylıca vekillere anlatacağı değerlendiriliyor.

