Terörsüz Türkiye Komisyonu 'İmralı' gündemiyle toplanıyor! 2 bakan ve MİT sunum yapacak

Terörsüz Türkiye süreci peş peşe atılan adımlarla ivme kazandı. Meclis çatısı altında çalışmalarını sürdüren Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, rapor safhasına geldi. Bugüne kadar 16 toplantı gerçekleştiren komisyonun 17. toplantısında gündem İmralı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın sunum yapacak Terörsüz Türkiye Komisyonu'nun İmralı'ya gitmesi için müzakere açılması bekleniyor. Toplantıda, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın da sunum yapacak.





KOMİSYONA İMRALI YOLU



Meclis komisyonunun karar aldığı takdirde İmralı'ya gitmesi bekleniyor.

MHP lideri Devlet Bahçeli, "Komisyon İmralı'ya gitmeli mesajlar ilk ağızdan alınmalı" dedi. Başkan Erdoğan'ın DEM heyetini kabulü sonrası komisyonun İmralı'ya gidişine yönelik tereddütlerin kalktığı söyleniyor.

İmralı meselesi masada!





Başkan Erdoğan ile MHP lideri Devlet Bahçeli arasındaki görüşme sonrası AK Parti kaynakları "İmralı ziyareti doğru zamanda faydalı olur" açıklamasını yaptı.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, bu kararın nitelikli çoğunluk olan 31 üyenin oyuyla alınabileceğini ifade ederek, kararın komisyonda olacağını bildirmişti.

MEKANİZMALAR İŞLİYOR

Ayrıca Terörsüz Türkiye sürecinde mekanizmalar işliyor.



11 Temmuz'da PKK'nın silah yakması, 26 Ekim'de örgütün Türkiye'den ve sınır hattındaki mağaralardan çekileceğini duyurması sonrası yeni bir gelişme yaşandı.