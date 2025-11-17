Böcek ailesinden 4 kişinin öldüğü olayda "alüminyum fosfit" iddiası! Baba Servet Böcek'ten acı haber

İstanbul Fatih'te Böcek ailesinden 4 kişinin şüpheli ölümüyle ilgili soruşturma sürüyor.
CANLI ANLATIM
SEVK YAZISI ORTAYA ÇIKTI
Fatih'te 2'si çocuk 4 kişinin hayatını kaybettiği 'gıda zehirlenmesi' iddialarıyla ilgili 1'i ilaçlama görevlisi, 2'si de otel çalışanı olmak üzere 3 kişinin daha yakalanmasıyla gözaltı sayısı 11'e yükseldi.
Polisin incelemelerini tamamladığı otel dün mühürlenirken gözaltındaki şüphelilerden, midye satıcısı Yusuf D., kafe sahibi Fahri Mustafa O, kokoreççi Ercan E. ve lokum satıcısı Fatih T., bugün emniyetteki işlemlerinin ardından getirildikleri adliyede, tutuklama istemiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Şüpheliler ile ilgili sevk yazısı ortaya çıktı.
KESİN ÖLÜM SEBEPLERİ ADLİ TIP KURUMU RAPORU İLE BELLİ OLACAK
Sevk yazısında şüphelilerin üzerlerine atılı 'Taksirle Birden Fazla Kişinin Ölümü ile Birlikte Bir Kişinin Yaralanmasına Neden Olma' eylemini gerçekleştirdiğine dair kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösteren somut deliller olduğu, şüpheli Ercan E’nin Golden Kokoreç adlı işletmesinden ve şüpheli Yusuf D’nin midye tezgahından tüketilen ürünlere yönelik alınan numuneler üzerinde yapılan incelemelerde tüketime uygun olduklarının tespitinin yapıldığı, ancak ölüm olaylarının tüketimden yaklaşık 1,5 gün sonra gerçekleşmesi sebebiyle alınan numune örneklerinin bahse konu olayda ailenin kullandığı ürünlerle birebir aynı ürünler olmadığı, şüpheliler Fahri Mustafa O’nun Sebil Kafe adlı iş yerinden ve şüpheli Fatih T’nin kuruyemiş/baharat dükkanından alınan numunelere ilişkin analiz raporlarının henüz sonuçlanmadığı, ölenlerin kesin ölüm sebebinin tespitine dair Adli Tıp Kurumu’nda incelemelerin devam ettiği, aynı aileden 3 kişinin ölümünün meydana geldiği ve halen tedavi altında bulunan mağdur Servet Böcek’in hayati tehlikesinin bulunduğu yazıldı.
4 KİŞİ HAKKINDA TUTUKLAMA TALEBİ
Olayın ardından Böcek ailesinin Ortaköy'de yemek yediği kafe sahibi, midye satıcısı, kokoreççi ve lokum satıcısının ardından otel çalışanları, ilaçlama şirketi çalışanlarının da aralarında bulunduğu 11 şüpheli gözaltına alınmıştı. Emniyette işlemleri tamamlanan midye satıcısı Y.D., kafe sahibi F.M.O., kokoreçci E.E. ve lokum satıcısı F.T. adliyeye getirildi. Şüphelilerden F.T, E.E., Y.D., F.M.O., tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.
BABADAN ACI HABER
İstanbul’da ‘gıda zehirlenmesi’ iddiasıyla Böcek ailesinden anne ve 2 çocuğu hayatını kaybetmiş, baba Servet Böcek ise yoğun bakımda tedavi altına alınmıştı. İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Abdullah Emre Güner, yaptığı açıklamada baba Servet Böcek’in hayatını kaybettiğini belirtti.
Güner, "Fatih’te rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan Böcek ailesinde 2 evladımız ve annelerinin ardından baba Servet Böcek de tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmiştir. Hayatını kaybeden aile fertlerine Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum. Olayla ilgili soruşturmamız titizlikle sürdürülmektedir" ifadelerini kullandı.
KAN KUSUYORLARDI
Taksi şoförü Sercan Tanrıverdi, o güne dair kimsenin bilmediği detayları anlattı.
"KAN KUSMAYA BAŞLADI"
Tanrıverdi’nin ifadesine göre aile, Kadırga’daki bir otelin önünden adeta can havliyle taksinin önüne atladı. Anne güçlükle ayakta dururken, iki çocuk ellerindeki poşetlere aralıksız kusuyor, baba ise nefes nefese, “Ne olur bizi en yakın hastaneye yetiştir!” diye yalvarıyordu.
Taksi hareket eder etmez araç içindeki panik büyüdü. Rudaw’da yer alan habere göre, Tanrıverdi, küçük kızın “kan kusmaya başladığını” ve yol boyunca ailenin bir an olsun rahatlamadığını anlatırken o anı hala gözünün önünden silemediğini söyledi.
"HASTANEYE KADAR AİLECEK KUSTULAR"
Hastanenin bahçesine varıldığında dört kapının aynı anda açıldığını ve ailenin hâlâ kusmaya devam ederek acil servise koştuğunu söyleyen Tanrıverdi, olaydan sonra yaşanan ölüm haberinin kendisini “derinden sarstığını” belirtti.
Yol boyunca anne, baba ile iki çocuğun sürekli poşete kustuğunu belirten Tanrıverdi, “Hastaneye kadar ailecek kustular” dedi.
"OTELDE SABAHA KADAR UYUYAMAMIŞLAR"
Taksici ayrıca, "Otele dönmüşler ama sabaha kadar uyuyamamışlar. Mide bulantısı, kusma ve halsizlik sürekli artmış. Görüntüler var ama biz bile göremiyoruz. Sadece savcılık ve İBB’nin onayı olanlar inceleyebiliyor." dedi.
ALÜMİNYUM FOSFİT İDDİASI
Cinayet Büro Amirliği tarafından yapılan soruşturmada olayla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Ailenin zehirlenmesinden saatler önce tahtakurusuyla mücadele etmek için otelin giriş katında bulunan bir odanın ilaçlandığı belirlendi. Kullanılan ilaçta bulunan "alüminyum fosfit" içeren maddenin, ailenin bulunduğu odaya banyo boşluğundaki havalandırmadan ulaşarak ve odadakileri zehirlemiş olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.
PANZEHİRİ OLMADIĞI BELİRTİLDİ
Özellikle tahtakurusu ve hamam böceği ilaçlamasında kullanılan "alüminyum fosfit" maddesinin panzehirinin olmadığı belirtildi. En çok tarımda ve konutlarda 'pestisit' adıyla kullanılan ilacın oldukça güçlü bir zehir olduğu, aşırı solunması halinde kolaylıkla ölüme sebep olabileceğini ifade edildi. Soruşturma sonucunda şüpheliler arasında bulunan ilaçlama firması çalışanının bu konuda hiçbir sertifikasının bulunmadığı tespit edildi.
BABANIN TEDAVİSİ BU İHTİMALE GÖRE DEĞİŞTİRİLDİ
Öte yandan hastanede tedavi gören Baba Servet Böcek'in de durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Bilinci kapalı olarak entübe edilen Servet Böcek'in tedavisinin 'alüminyum fosfit' zehirlenmesi olma ihtimaline karşılık yeniden düzenlendiği öğrenildi.
ADLİ TIP KURUMUNDA İNCELEMELER SÜRÜYOR
Adli Tıp Kurumu tarafından sürdürülen incelemelerde ölen anne ve iki çocuğun kanında 'alüminyum fosfit' maddesinin izlerinin arandığı incelemenin çok yönlü sürdüğü belirtildi.
ANKARA'DA BENZER OLAYDAN 2 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ
Öte yandan Ankara'da 2 yıl önce yaşanan benzer bir olaydan aynı maddenin bulunduğu ilaçla ilaçlama yapılan bir apartmanda yaşanan olayda 2 kişi ölmüş, 13 kişi ise etkilenmişti. O tarihte gıda zehirlenmesi sanılarak hastaneye kaldırılan Türkan ve Elip Sude Sabancılar, önce taburcu edilmiş, ardından durumları kötüleşince tekrar kaldırıldıkları hastanede hayatlarını kaybetmişlerdi.
OTELE GELDİKLERİ ANLAR KAMERADA
Zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldıktan sonra taburcu edilen Böcek ailesinin otele döndüğü anlara ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri de ortaya çıktı.
Görüntülerde, ailenin taksiyle otele geldiği ve giriş yaptıkları anlar yer alıyor.Aile fertlerinin konakladıkları otele giriş anları güvenlik kameralarına yansıdı.
4 KİŞİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
Fatih'te anne ve iki çocuğunun kaldırıldıkları hastanede hayatını kaybetmesine ilişkin soruşturmada gözaltına alınan 11 şüpheliden 4'ü adliyeye sevk edildi.
Beşiktaş'taki restoranda yemek yedikten sonra gıda zehirlenmesi şüphesiyle Fatih'te konakladıkları otelden hastaneye kaldırılan Kadir Muhammet (6) ve Masal Böcek (3) ile anne Çiğdem Böcek'in yaşamını yitirmesine ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma sürüyor.
KİMLER ADLİYEYE SEVK EDİLDİ?
Soruşturma kapsamında midyeci Y.D, lokumcu F.T, kokoreççi E.E. ile kafe işletmecisi F.M.O.'nun Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği’ndeki işlemleri tamamlandı.
Şüpheliler, hastanedeki sağlık kontrollerinin ardından adliyeye sevk edildi.
LİSTEDE FIRIN SAHİBİ DE VAR
Halen gözaltında olan kişiler arasında otel sahibi, çalışanları, ilaçlama şirketi sahibi, oğlu ve çalışanı ile ailenin poğaça aldığı fırın sahibinin olduğu belirtildi.
7 zanlının ise emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.
ANNE VE 2 ÇOCUĞU TOPRAĞA VERİLDİ
Olayda hayatını kaybedenler Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde hafta sonu toprağa verildi. Anne ve 2 çocuğu Bolvadin Asri Mezarlığı'nda yan yana defnedilirken, mezarlıktaki acı görüntü ise görenlerin içini sızlattı.
TORUNLARINI KAYBEDEN ACILI AİLE ÜYELERİ OLAYIN AYDINLATILMASINI BEKLİYOR
Servet Böcek'in dayısı Recep Yılmaz ise cenaze töreninde gazetecilere yaptığı açıklamada olayla ilgili tepkilerini dile getirerek şunları söyledi:
"Olayla ilgili çok üzgünüz, birisi de (baba Servet Böcek) can çekişiyor. Otelde yatıyorlar başka bir şey yediklerini de bilmiyorum. Servet'in hanımı uyurken kız çocuğuna dokunuyor ve hareket etmediğini fark ediyor. Sonra bakıyor ki ölmüş. Ondan sonra otele söylüyorlar ve ambulanslar gelip hastaneye götürüyor. Oğlan çocuğu canlıymış ama o da hastanede vefat ediyor. Annenin (Çiğdem Böcek) bilinci yerindeymiş. Sonra bizim aile üyelerimiz oraya gittiler. Çiğdem eşi ve çocuklarını soruyor ‘iyi' diyorlar. Sonra 2 saat sonra diyorlar ki ‘başınız sağolsun'. Çiğdem de vefat ediyor. Yeğenim şu anda can çekişiyor. Suçlular cezalandırılsın."
GÖZALTI SAYISI 11'E YÜKSELDİ
İstanbul Fatih'te anne ve 2 çocuğun hayatını kaybettiği olayda 1 ilaçlama görevlisi, 2 otel çalışanı 3 kişi daha gözaltına alındı. Böylece gözaltı sayısı 11'e yükseldi.
Genişletilen soruşturma kapsamında otel sahibi H.O., ilaçlama şirketi sahibi ile çalışanı ve otel yakınında bulunan bir fırın sahibi gözaltına alındı. Gözaltına alınan otel sahibi H.O.'nun 1 adet "Kasten Yaralama", 1 adet "Karşılıksız Yararlanmadan Yararlanma" suçlarından toplam 2 kaydının olduğu belirlendi.
Soruşturma kapsamında midyenin ham halini satan iş yeri sahipleri, lokum dükkânı çalışanları, kokoreççi garsonu, aşçısı ve üretim yapan kişiler dahil toplam 6 kişinin de ifadesine başvuruldu. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
48 SAATLİK MUAMMA
Almanya'dan Türkiye'ye tatil için gelen Böcek Ailesi'nin yaşadığı facia ile ilgili soruşturma genişletildi. İlk tespitlere göre yedikleri yemekten zehirlendikleri değerlendirilen ailede 6 yaşındaki Muhammet Böcek, 3 yaşındaki Masal Böcek ve anne Çiğdem Böcek (27) hayatını kaybetti. Böcek ailesinin 11 Kasım gününde saat saat nerede ne yedikleri tespit edilip numuneler alınmıştı. Genişletilen soruşturmada, Böcek ailesinin 9 Kasım günü İstanbul'a gelip 11 Kasım gününe kadar nerede ne yedikleri de araştırılarak tek tek tespit edildi.
KEBAP VE MAKARNA YEDİLER
Bu kapsamda yapılan çalışmaya göre, Böcek ailesi 9 Kasım saat 16.40'ta Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan Türkiye'ye giriş yaptı. İstanbul Fatih'te otele yerleşen aile ilk yemeklerini akşam otel yakınında bulunan bir restoranda yedi. Anne Çiğdem ve baba Servet Böcek restoranda kebap yerken, çocuklar makarna yedi.
İKİNCİ GÜN YEMEK LİSTESİ
İkinci gün yani 10 Kasım sabahı, yine otel yakınında anne ve baba çorba içerken çocuklar poğaça yedi. Aynı günün akşamı otel yakınlarında anne ve baba kıymalı pide yerken çocuklar sucuklu-kaşarlı pizza yedi. Facianın yaşanacağı olay günü olan 11 Kasım sabahı baba Servet Böcek dışarıdan poğaça ve simit alıp otele getirerek kahvaltı yaptılar. Ardından saat 16.00 sıralarında ailece gezmek için Ortaköy'e gitti. Ortaköy Camii'nin yan tarafında kirli sakallı, kır saçlı ve şapka takan 45-50'li yaşlarda bir adamın tablacı tezgâhından birer tane midye yediler. Daha sonra Dereboyu Caddesi'nde bulunan bir restoranda çorba içen Böcek ailesi, devamında çocuklarına sucuk-ekmek yedirdi. Baba Servet Böcek kokoreç yerken, oğlu Kadir Muhammet'in kokoreçten sadece bir ısırık aldığı belirlendi. Anne Çiğdem Böcek ise tavuk tantuni yedi. Ardından Fatih'te bir dükkândan lokum alan Böcek ailesi hep birlikte lokum yedi.
MİDE BULANTISI İLE KALKTILAR
Aile 12 Kasım gecesi saat 01.00'de toplu şekilde mide bulantısı ile uyandı ancak sabaha kadar bekleyip hastaneye gitti. Serum ve probiyotik tedavilerinin ardından tekrar otele döndü. Aynı gün hiçbir şey yemeyen aile, 13 Kasım gecesi tekrar fenalaştı ve otele ambulans çağrıldı. İşte bu süreçten sonra yaşanan faciada anne ve iki çocuğu hayatını kaybetti. Kesin ölüm nedenleri Adli Tıp Kurumu'ndaki laboratuvar sonuçları tamamlandıktan sonra belli olacak. İlçe Tarım Müdürlüğü ekipleri, ailenin son üç gün içinde tükettiği tüm gıdalardan numune aldı. Ayrıca otelde bulunan diğer ürünlerden de örnekler laboratuvara gönderildi.
OTELDE ZEHİRLENME VAKASI
Geçtiğimiz gün aynı otelde 2 turistin zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. İstanbul İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Abdullah Emre Güner, bulantı ve kusma şikayetiyle hastaneye kaldırılan 2 yabancı uyruklu turistin genel durumlarının iyi olduğunu, refakatçi olarak hastaların yanında bulunan üçüncü kişinin de kalp atış hızının düşük olması nedeniyle tetkik amaçlı yatışının verildiğini bildirdi. Otelde 11 Kasım günü saat 17.00 sıralarında ilaçlama yapıldığı belirlendi. Bir yandan otelde numuneler alınırken, otelde kalan 15 müşteri muayeneden geçirildi. İlçe Sağlık Müdürlüğü ekipleri tarafından otelde konaklayan 15 kişiye yapılan muayenelerde herhangi bir olumsuzluğa rastlanılmadı. Bir aile faciasına dönen İstanbul tatilinde ailenin yediği yemek dışında kaldığı otelde her ne kadar yemek yememiş olsalar da zehirlenme ihtimali üzerine duruluyor. Otelin kısa bir süre önce ilaçlanmış olması ya da klima gazlarından kaynaklı bir zehirlenme yaşanıp yaşanmadığı da incelendi. Otel yapılan incelemelerin ardından dün sabah saatlerinde gelen belediye görevlilerince mühürlendi.
"HAYALLERİ YARIM KALDI"
İstanbul'un Fatih ilçesinde gıda zehirlenmesi şüphesiyle kaldırıldıkları hastanede hayatını kaybeden anne ve 2 çocuk için kurulan Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesindeki taziye evinde, hüzünlü bekleyiş sürüyor. Kızı Çiğdem ve torunları Kadir Muhammet ile Masal Böcek'in cenazelerini toprağa vermenin acısını yaşayan Mustafa Çelik, Müslümana Mahallesi'ndeki evlerinin önünde taziyeleri kabul ediyor. Hastanede tedavisi süren damadından gelecek iyi haberleri umutla bekleyen Çelik, İstanbul'da evladı ile torunlarının bu şekilde öleceğini hiç tahmin etmediklerini söyledi. Bu şekilde bir ölümü rüyasında görse bile inanamayacağını anlatan Çelik, kızıyla en son salı günü görüştüğünü dile getirdi.
"PEŞİNİ BIRAKMAYACAĞIZ"
Çelik, o görüşmenin son görüşme olacağını hiç düşünmediğini belirterek, şöyle konuştu: "Bize, 'Bir haftalığına izne geldik, zaman bulursak Isparta'ya sizin yanınıza uğrayacağız, oradan uçakla Almanya'ya geri döneceğiz.' demişlerdi. Ama maalesef gelemediler. Her yaz tatilinde Türkiye'ye gelirlerdi. Bu yaz Bolvadin'deki aile apartmanlarının üst katını tadilat ettirmişlerdi. Sıfırdan dairenin her yerini dekorasyon yaptılar, yenilemişlerdi. Hiç yatamadan gittiler. Buraya yerleşmek için plan yapıyorlardı. Hayalleri burasıydı. Sadece gıda zehirlenmesi sonrası hastanede başlarında bekleyeceğimizi sandık. Yaşananlara inanamıyoruz. Bu işin peşini bırakmayacağız" ifadelerini kullandı.