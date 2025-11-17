Böcek ailesinden 4 kişinin öldüğü olayda "alüminyum fosfit" iddiası! Baba Servet Böcek'ten acı haber

KAN KUSUYORLARDI

Taksi şoförü Sercan Tanrıverdi, o güne dair kimsenin bilmediği detayları anlattı.

"KAN KUSMAYA BAŞLADI"

Tanrıverdi’nin ifadesine göre aile, Kadırga’daki bir otelin önünden adeta can havliyle taksinin önüne atladı. Anne güçlükle ayakta dururken, iki çocuk ellerindeki poşetlere aralıksız kusuyor, baba ise nefes nefese, “Ne olur bizi en yakın hastaneye yetiştir!” diye yalvarıyordu.

Taksi hareket eder etmez araç içindeki panik büyüdü. Rudaw’da yer alan habere göre, Tanrıverdi, küçük kızın “kan kusmaya başladığını” ve yol boyunca ailenin bir an olsun rahatlamadığını anlatırken o anı hala gözünün önünden silemediğini söyledi.

"HASTANEYE KADAR AİLECEK KUSTULAR"

Hastanenin bahçesine varıldığında dört kapının aynı anda açıldığını ve ailenin hâlâ kusmaya devam ederek acil servise koştuğunu söyleyen Tanrıverdi, olaydan sonra yaşanan ölüm haberinin kendisini “derinden sarstığını” belirtti.

Yol boyunca anne, baba ile iki çocuğun sürekli poşete kustuğunu belirten Tanrıverdi, “Hastaneye kadar ailecek kustular” dedi.

"OTELDE SABAHA KADAR UYUYAMAMIŞLAR"

Taksici ayrıca, "Otele dönmüşler ama sabaha kadar uyuyamamışlar. Mide bulantısı, kusma ve halsizlik sürekli artmış. Görüntüler var ama biz bile göremiyoruz. Sadece savcılık ve İBB’nin onayı olanlar inceleyebiliyor." dedi.