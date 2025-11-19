PODCAST CANLI YAYIN

CHP'li İmamoğlu vatandaşın verilerini ABD'ye rüşvet paralarını Londra'ya aktardı!

İmamoğlu Örgütü'nün (İSÖ) işbirliği yaptığı casus Hüseyin Gün aracılığı ile İstanbul'daki 15 milyon vatandaşın verisini ABD merkezli sitelere aktardığı tespit edildi. Örgüt üyeleri ise rüşvet paralarının özel jetlerle Londra ve İspanya’ya taşındığını itiraf etti.

Casus Hüseyin Gün aracılığıyla yabancı istihbarat örgütleriyle işbirliği yaptıkları ortaya çıkan Ekrem İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü'nün, Keyclork isimli özel bir yazılımla geliştirdiği "İstanbul Senin" ve "İBB Hanem" isimli uygulamalar üzerinden elde ettikleri 15 milyon vatandaşa ait özel verileri, davranış analizi yaparak seçmen profili oluşturma hizmeti sağlayan Amerika merkezli "mixpanel. com - sentry.io" ve Almanya merkezli "adjust.com" isimli web sitelerine gönderdikleri belirlendi.

Fotoğraf (takvim.com.tr)Fotoğraf (takvim.com.tr)

VATANDAŞIN VERİLERİ ABD'YE GÖNDERİLDİ

Suç örgütü tarafından ABD ve Almanya'daki algı merkezlerine aktarıldığı belirlenen verilerde, vatandaşların aldıkları nefesi ve attıkları her adımı anlık olarak izleyebilmeye ve davranışları üzerinden kişi profili oluşturmaya imkân sağlayan tüm kişisel verileri yer aldı.

Uygulamayı geliştiren isimler Takvim.com.tr)Uygulamayı geliştiren isimler Takvim.com.tr)

Keycloak isimli yazılımın yönetim panelinde, Aychyut Thumbalam, Ashwin Kumar, Parvathi P., Nagander Balaji ve Hariharan Chitrarasu isimli yabancı uyruklu yöneticiler olduğu görüldü. Takvim'den Yusuf Özdemir'in haberine göre, söz konusu isimler üzerinde yapılan araştırmalarda bu kişilerin yazılım alanında uzman olan yabancı hacker'lar oldukları belirlendi.

Fotoğraf (takvim.com.tr)Fotoğraf (takvim.com.tr)

RÜŞVET PARALARI LONDRA'YA TAŞINDI

Öte yandan Ekrem İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü"ne yönelik 105'i tutuklu 402 şüpheli hakkında hazırlanan 3 bin 809 sayfalık iddianamenin yeni ayrıntıları ortaya çıkmaya devam ediyor. 161 milyar liralık kamu zararı oluşturan örgütle ilgili hazırlanan iddianamede, itirafçı olarak ifade veren işadamı Sarp Yalçınkaya'nın, İBB iştiraklerinden sorumlu Ertan Yıldız ve İmamoğlu'nun kasası Adem Soytekin'in özej jetle rüşvet paralarını kaçırdığına dair beyanları yer aldı.

Adem Soytekin, (takvim.com.tr)Adem Soytekin, (takvim.com.tr)

Yalçınkaya, 80 milyar liralık kamu zararına imza atılan hafriyat vurgununda kilit rol oynayan firari Murat Gülibrahimoğlu'nun 2020 yılına kadar batık durumda olduğunu, 2022 yılından sonra ise çok hızlı bir şekilde zenginleştiğini anlattı.

Murat GülibrahimoğluMurat Gülibrahimoğlu

"ÜST DÜZEY YÖNETİCİLER OLURDU"

Gülibrahimoğlu'nun özel jetiyle 2022'de İmamoğlu İnşaat Genel Müdürü Tuncay Yılmaz ve İBB reklam ihalelerini alan işadamı Hüseyin Köksal ile birlikte Londra'ya çıktığını belirten Yalçınkaya, "Murat'ın yurtdışına götürdüğü paralar; hafriyat, reklam ve inşaat işlerinden gelen paralardır. Murat, özel jeti ile yurtdışına çıktığında genellikle yanında İBB'nin üst düzey yöneticileri olurdu" dedi.

Hüseyin Köksal (takvim.com.tr)Hüseyin Köksal (takvim.com.tr)

"HER UÇUŞTA MİLYON DOLARLAR"

Sarp Yalçınkaya, Gülibrahimoğlu'nun Ekrem İmamoğlu'nun sürekli iş yaptığı ve İBB'ye ait ihaleleri verdiği kişilerle, paraların da genellikle Londra'ya götürüldüğünü söylediğini aktardı.

Fatih Keleş (takvim.com.tr)Fatih Keleş (takvim.com.tr)

İtirafçı olan Ertan Yıldız da, "İbrahim Bülbüllü, Fatih Keleş, Arif Gürkan Alpay ve Murat Gülibrahimoğlu'nun özel jetle birçok yurtdışı seyahati olduğu yapılacak araştırmalar neticesinde de görülecektir. 2024 yılının sonlarında operasyon iddiaları çıkmaya başlanınca Murat Gülibrahimoğlu'nun elde ettikleri paraları kendi uhdesine geçirerek kaçacağı endişesiyle bu şahıstan paralar istedi. Gülibrahimoğlu'nun paraların büyük bir kısmını vermediğini duydum. Zaten 2025 yılı Mart ayı gibi de kendisi yurtdışına kaçtı. Londra da ciddi bir parası olduğunu, bu paraların da yarısının Ekrem İmamoğlu'nun olduğunu tahmin ediyorum" dedi.

Ertan Yıldız ve Ekrem İmamoğlu (takvim.com.tr)Ertan Yıldız ve Ekrem İmamoğlu (takvim.com.tr)


Para taşıma konusunda ifade veren bir diğer isim ise Adem Soytekin'di. Sabah'tan Deniz Yusufoğlu'nun haberine göre, Soytekin, "Ekrem İmamoğlu ve Ertan Yıldız'ın paralarının bir kısmı Viyana'da resmileştirilmişti. Ekrem İmamoğlu'nun parasının büyük bir kısmı ise Gülibrahimoğlu isimli şahıstadır. Bu paraların bir kısmını Londra'ya bir kısmını ise İspanya'ya kaçırmıştır" dedi.

CHPli Ekrem İmamoğlunun rüşvet ve villa trafiği deşifre edildi!CHPli Ekrem İmamoğlunun rüşvet ve villa trafiği deşifre edildi!
İmamoğlunun SİSTEMi 10 milyon dolarlık rüşveti gizlemek için 6 Şubatı kullandı! Deprem bağışı dediler çivi bile çakmadılarİmamoğlunun SİSTEMi 10 milyon dolarlık rüşveti gizlemek için 6 Şubatı kullandı! Deprem bağışı dediler çivi bile çakmadılar

