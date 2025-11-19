CHP'li İmamoğlu vatandaşın verilerini ABD'ye rüşvet paralarını Londra'ya aktardı!

Fotoğraf (takvim.com.tr) RÜŞVET PARALARI LONDRA'YA TAŞINDI



Öte yandan Ekrem İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü"ne yönelik 105'i tutuklu 402 şüpheli hakkında hazırlanan 3 bin 809 sayfalık iddianamenin yeni ayrıntıları ortaya çıkmaya devam ediyor. 161 milyar liralık kamu zararı oluşturan örgütle ilgili hazırlanan iddianamede, itirafçı olarak ifade veren işadamı Sarp Yalçınkaya'nın, İBB iştiraklerinden sorumlu Ertan Yıldız ve İmamoğlu'nun kasası Adem Soytekin'in özej jetle rüşvet paralarını kaçırdığına dair beyanları yer aldı.

Adem Soytekin, (takvim.com.tr) Yalçınkaya, 80 milyar liralık kamu zararına imza atılan hafriyat vurgununda kilit rol oynayan firari Murat Gülibrahimoğlu'nun 2020 yılına kadar batık durumda olduğunu, 2022 yılından sonra ise çok hızlı bir şekilde zenginleştiğini anlattı.

Murat Gülibrahimoğlu "ÜST DÜZEY YÖNETİCİLER OLURDU" Gülibrahimoğlu'nun özel jetiyle 2022'de İmamoğlu İnşaat Genel Müdürü Tuncay Yılmaz ve İBB reklam ihalelerini alan işadamı Hüseyin Köksal ile birlikte Londra'ya çıktığını belirten Yalçınkaya, "Murat'ın yurtdışına götürdüğü paralar; hafriyat, reklam ve inşaat işlerinden gelen paralardır. Murat, özel jeti ile yurtdışına çıktığında genellikle yanında İBB'nin üst düzey yöneticileri olurdu" dedi.

Hüseyin Köksal (takvim.com.tr) "HER UÇUŞTA MİLYON DOLARLAR" Sarp Yalçınkaya, Gülibrahimoğlu'nun Ekrem İmamoğlu'nun sürekli iş yaptığı ve İBB'ye ait ihaleleri verdiği kişilerle, paraların da genellikle Londra'ya götürüldüğünü söylediğini aktardı.