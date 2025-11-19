Ronaldo’dan Beyaz Saray’da selfie! Prens Selman ile geldi: Trump övgüler yağdırdı

Trump, Reuters

"OĞLUM RONALDO HAYRANI"

Trump yemek sırasında mikrofonu eline aldı ve "Oğlum Ronaldo'nun büyük hayranı. Barron onu görünce tanışma fırsatı buldu ve sanırım artık babasına biraz daha fazla saygı duyuyor. Burada olduğun için teşekkür ederim, seninle olmak bizim için bir onur." dedi.