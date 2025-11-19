Ronaldo’dan Beyaz Saray’da selfie! Prens Selman ile geldi: Trump övgüler yağdırdı

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın Beyaz Saray ziyaretinde bir isim oldukça dikkat çekti.
BEYAZ SARAYDA MİLYARDERLER GEÇİDİ
Dünyaca ünlü Portekizli futbol yıldızı Cristiano Ronaldo, Selman'ın heyeti ile birlikte ABD Başkanı Donald Trump'ın akşam yemeğine katılan önemli konuklar arasındaydı. Davetliler arasında ayrıca Tesla CEO'su Elon Musk ve Apple CEO'su Tim Cook da vardı.Trump’tan Ronaldo'ya övgü dolu sözler: Oğlum büyük bir hayranı
RONALDO, MUSK VE INFANTINO'DAN SELFIE
Ronaldo, Musk, FIFA Başkanı Gianni Infantino ve diğer ünlü isimler Beyaz Saray'da selfie çekti.