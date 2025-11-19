Ronaldo’dan Beyaz Saray’da selfie! Prens Selman ile geldi: Trump övgüler yağdırdı

PODCAST CANLI YAYIN

ABD Başkanı Donald Trump Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ı Beyaz Saray'da ağırlarken Selman'ın heyetinde futbol yıldızı Cristiano Ronaldo'nun da bulunması gündeme damga vurdu. Ronaldo'nun Elon Musk ve Infantino ile çektiği selfie çok konuşulurken Trump Ronaldo'ya övgüler yağdırdı.

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın Beyaz Saray ziyaretinde bir isim oldukça dikkat çekti.

BEYAZ SARAYDA MİLYARDERLER GEÇİDİ

Dünyaca ünlü Portekizli futbol yıldızı Cristiano Ronaldo, Selman'ın heyeti ile birlikte ABD Başkanı Donald Trump'ın akşam yemeğine katılan önemli konuklar arasındaydı. Davetliler arasında ayrıca Tesla CEO'su Elon Musk ve Apple CEO'su Tim Cook da vardı.

Trump’tan Ronaldo'ya övgü dolu sözler: Oğlum büyük bir hayranı

RONALDO, MUSK VE INFANTINO'DAN SELFIE

Ronaldo, Musk, FIFA Başkanı Gianni Infantino ve diğer ünlü isimler Beyaz Saray'da selfie çekti.

"OĞLUM RONALDO HAYRANI"

Trump yemek sırasında mikrofonu eline aldı ve "Oğlum Ronaldo'nun büyük hayranı. Barron onu görünce tanışma fırsatı buldu ve sanırım artık babasına biraz daha fazla saygı duyuyor. Burada olduğun için teşekkür ederim, seninle olmak bizim için bir onur." dedi.

Suudi Arabistan'ın En-Nasr takımında forma giyen ünlü futbolcu da kısa süre önce Trump için, "Dünyayı değiştirmeye yardımcı olabilecek insanlardan biri." yorumunu yapmıştı.

40 yaşındaki Ronaldo, önümüdeki yaz Kuzey Amerika'da düzenlenecek Dünya Kupası'nda Portekiz'i temsil edecek ve Lionel Messi ile birlikte tarihte altı kez Dünya Kupası'na katılan ilk oyuncu olacak. Portekiz, 17 Kasım'da turnuvaya resmen katılmaya hak kazandı ve Ronaldo, 2026'nın "kesinlikle" son katılımı olacağını söyledi.

