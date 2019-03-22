Önceki akşam Asmalımescit'te objektiflere takılan Eda Taşpınar, tarzıyla yine ilgi odağı oldu. Bembeyaz tulumuyla Beyoğlu sokaklarında boy gösteren ikoncan, bu haliyle astronota benzetildi.
Önceki akşam Asmalımescit'te objektiflere takılan Eda Taşpınar, tarzıyla yine ilgi odağı oldu. Bembeyaz tulumuyla Beyoğlu sokaklarında boy gösteren ikoncan, bu haliyle astronota benzetildi.
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