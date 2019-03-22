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  • 22.03.2019
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, tarzıyla yine ilgi odağı oldu

Astronot Eda

Önceki akşam Asmalımescit'te objektiflere takılan , tarzıyla yine ilgi odağı oldu. Bembeyaz tulumuyla sokaklarında boy gösteren ikoncan, bu haliyle astronota benzetildi.

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