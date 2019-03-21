Bu ayın başında yollarını ayıran Özge Ulusoy ile işadamı Faruk Çolakoğlu cephesinde sürpriz gelişme… Ünlü mankenin Fransa'da yaşayan işadamıyla aşkı ortaya çıkınca Çolakoğlu Ailesi, durumdan rahatsız olmuştu. İşadamı, ailesinin vetosu üzerine aşka nokta koymuştu. Ancak ikili, ayrılığa iki hafta dayanabildi. Ulusoy ile Çolakoğlu, dün birbirlerini Instagram'da yeniden takibe alarak barıştıklarını ilan etti. Fakat konuşulanlara göre barışma bazı şartlara dayanıyor…

TARİH TEKERRÜR ETTİ...

Oğullarının magazin gündeminde olmasını istemeyen Çolakoğlu Ailesi, iddiaya göre işadamını uyardı. Aile büyükleri, "İlişkini gözlerden uzak yaşa" resti çekti. Aşkın ilk günlerinde yurt dışında buluşan ancak geçtiğimiz günlerde İstanbul'da görüntülenerek yakayı ele veren çift, artık daha dikkatli davranacak. Ulusoy'un Çolakoğlu Ailesi'nden veto yemesi ise akıllara güzel modelin 2017'de ayrıldığı Hacı Sabancı'yı getirdi. Sabancı Ailesi'nin de oğullarına Ulusoy'la görüntü vermemesi için sık sık uyarıda bulunduğu konuşuluyordu.



Özel hayatında sürekli hüsrana uğrayan Özge Ulusoy'un yüzü, Aralık 2018'de aşk yaşamaya başladığı Faruk Çolakoğlu'ndan yana da gülmedi. Ulusoy, işadamıyla barışsa da Çolakoğlu Ailesi tarafından istenmeyen gelin ilan edildi.



Geçtiğimiz günlerde Ulusoy ile İstanbul gecelerinde yakalanan Çolakoğlu'nun keyfi kaçmıştı. Konuşulanlara göre bu kareyi gören Çolakoğlu Ailesi, işadamını uyardı.



Hacı Sabancı da 2017'de ayrıldığı Ulusoy için "Paramın peşindeydi" iması yapmıştı.

İkili, İstanbul gecelerindeki bu görüntüden birkaç gün sonra ayrılmıştı.