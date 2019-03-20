Geçtiğimiz hafta eşi Zafer Çika'yı kaybeden Demet Akbağ'a önceki gün taziye ziyareti gerçekleşti. İzmir'deki cenazeye gidemeyenleri Raffles Otel'de ağırlayan Akbağ'ı bu üzüntülü gününde Fatih Terim, Seda Sayan ve Emre Altuğ gibi isimler yalnız bırakmadı.



Doğa Rutkay ve Kerimcan Kamal da taziyede hazır bulundu.