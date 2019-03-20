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  • 20.03.2019
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Eşi 'yı kaybeden 'a önceki gün taziye ziyareti gerçekleşti

Çika'yı andılar

Geçtiğimiz hafta eşi Zafer Çika'yı kaybeden Demet Akbağ'a önceki gün taziye ziyareti gerçekleşti. 'deki cenazeye gidemeyenleri 'de ağırlayan Akbağ'ı bu üzüntülü gününde Fatih Terim, Seda Sayan ve Emre Altuğ gibi isimler yalnız bırakmadı.

Doğa Rutkay ve Kerimcan Kamal da taziyede hazır bulundu.

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