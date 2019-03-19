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  • 19.03.2019
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Saç rengini değiştiren , kardeşi 'a benzedi

Kopya kardeşler

Geçtiğimiz günlerde saç rengini değiştiren Irmak Ünal, kardeşi Yağmur Ünal'a benzedi. Saçlarını sarıya boyatan güzel oyuncu, kendisinden 8 yaş küçük kardeşiyle pozunu paylaştı. Ünal kardeşlerin bu karesi "Sanki ablakardeş değil, ikizler" dedirtti.

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