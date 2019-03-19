Geçtiğimiz günlerde saç rengini değiştiren Irmak Ünal, kardeşi Yağmur Ünal'a benzedi. Saçlarını sarıya boyatan güzel oyuncu, kendisinden 8 yaş küçük kardeşiyle pozunu paylaştı. Ünal kardeşlerin bu karesi "Sanki ablakardeş değil, ikizler" dedirtti.
Geçtiğimiz günlerde saç rengini değiştiren Irmak Ünal, kardeşi Yağmur Ünal'a benzedi. Saçlarını sarıya boyatan güzel oyuncu, kendisinden 8 yaş küçük kardeşiyle pozunu paylaştı. Ünal kardeşlerin bu karesi "Sanki ablakardeş değil, ikizler" dedirtti.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.