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  • 19.03.2019
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, kuzeni ile ’da rekabetteydi

, önceki gün kuzeni ile ’da rekabetteydi.

Kuzen kapışması
Bilgısayar oyunları ünlü isimleri etkisi altına aldı. Bu furyaya uyan isimlerden Ceylan Çapa, önceki gün kuzeni Selin Denizli Burnaz ile tablette futbol oynadı.

Kuzeniyle 'da kapışan sosyetik güzel, golleri attı. Teknik adam 'nin kızı ise kuzenine yenilmekten kurtulamadı.

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