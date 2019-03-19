Bilgısayar oyunları ünlü isimleri etkisi altına aldı. Bu furyaya uyan isimlerden Ceylan Çapa, önceki gün kuzeni Selin Denizli Burnaz ile tablette futbol oynadı.
Kuzeniyle PlayStation'da kapışan sosyetik güzel, golleri attı. Teknik adam Mustafa Denizli'nin kızı Selin Denizli Burnaz ise kuzenine yenilmekten kurtulamadı.
Kuzeniyle PlayStation'da kapışan sosyetik güzel, golleri attı. Teknik adam Mustafa Denizli'nin kızı Selin Denizli Burnaz ise kuzenine yenilmekten kurtulamadı.
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