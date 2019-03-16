Leonardo Di Caprio’nun sevgililerini 25 yaşına gelmeden bıraktığı ortaya çıktı

Sosyal medya kullanıcıları Leonardo Di Caprio'nun aşk hayatıyla ilgili bir grafik hazırladı. Buna göre Leonardo Di Caprio sevgililerinin mutlaka 25 yaş altında olmasını istiyor, yaş alan sevgililerinden ayrılıyor. Hollywood'da bilinen bu gerçek yeniden herkesin dilinde...

Di Caprio, geçen yıldan bu yana kendisinden 22 yaş küçük Arjantinli model Camila Morrone ile birlikte. Camila Morrone 22, Di Caprio ise 44 yaşında. Yakışıklı oyuncunun 7 sevgilisinin de 25 yaşın altında olduğu belirtildi.



44 yaşındaki Di Caprio, genç seviyor.