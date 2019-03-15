Başarılı yapımcı Mustafa Uslu, geçtiğimiz günlerde çifte mutluluk yaşadı. Eşi Sinem Öztürk ile ikizleri Mustafa ve Kemal'i kucağına alan Uslu, aynı gün dede olmanın heyecanını da tattı.



Eşiyle kızının aynı gün doğum yaptığını açıklayan Uslu, bu güzel tesadüfü ise önceki akşam yapımcısı olduğu 'Turkish'i Dondurma' filminin galasında şöyle anlattı: "Hem baba hem de dede oldum. Baba olduktan bir saat sonra da dede oldum." Mustafa Uslu, "Kızıma önce doğurma diye rica ettim" diyerek de espri yaptı. 57 yaşındaki yapımcı, hayatta çok nadir görülebilecek bu tesadüfle mutluluğunu perçinledi.



Uslu, galada hem filmi hem ikizleri hem de torunu için tebrikleri kabul etti.

Doğumda eşini yalnız bırakmayan Uslu, duygusal anlar yaşamıştı.

Doğan SAVAŞ