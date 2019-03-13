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  • 13.03.2019
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Ünlü yapımcı ile eşi Sinem Hanım ikiz bebeklerini kucaklarına adı

Ünlü yapımcı ile eşi Sinem Hanım, dün ikizleri Mustafa ve ’i kucaklarına almanın sevincini yaşadı.

Hayatının filmi

'Ayla' ve 'Müslüm' gibi gişede izlenme rekorları kıran filmlerin yapımcısı Mustafa Uslu, eşi Sinem Uslu ile dün ikizlerine kavuştu. Başarılı yapımcı, eşini ameliyat sırasında yalnız bırakmadı. Uslu, eşi Sinem Hanım'la 'Mustafa' ve '' adını verdikleri oğullarını ilk gördüğü anda gözyaşlarına boğuldu. Ünlü yapımcı, duygularını sosyal medyada şöyle dile getirdi:



"Şükürler olsun ki iki yavrumuzu kucağımıza aldık. Bize sürpriz yapıp 3 hafta erken geldiler. Allah herkesin yavrusunu kucağına sağlıkla almayı, bu duyguları yaşamayı nasip etsin. Şükürler olsun, eşim Sinem'in de yavrularımız Mustafa ve Kemal'in de sağlığı çok iyi…" 'nun bebeklerini gördüğü an sergilediği mutluluk ise "Hayatının en güzel film sahnesine imza attı" dedirtti.

Üç yıl önce evlenen Mustafa ve Sinem Uslu çiftine ikizlerinin doğumuyla tebrik mesajları yağdı.

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