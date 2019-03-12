Önceki gün Bebek'te kafalar karıştı... Cemiyet hayatının seçkin siması Elif Dürüst, semtin popüler mekanı Lucca'da yaklaşık 5 saat boyunca ünlü oyuncu Hakan Meriçliler ile koyu bir sohbetteydi.



Sosyal medyada da takipleşen sosyetik güzel ile ünlü oyuncunun arasında aşk olup olmadığı ise merak konusu oldu. Bu arada 2017'de boşanan Hakan Meriçliler, özel hayatıyla sık sık gündeme geliyor.





Aydın HAMZA