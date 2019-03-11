Önceki gün Eskişehir'deki Espark'ta düzenen etkinliğe katılan modacı Neslihan Yargıcı, sanat dünyasını topa tuttu. Hiçbir sanatçının sahne kıyafetini beğenmediğini söyleyen Yargıcı ekledi: "Pahalı, marka kıyafetler giymek şık olmak değil, görgüsüzlük." Modacının bu sözleri akıllara marka tutkunu Demet Akalın'ı getirdi.