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  • 11.03.2019
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, aralarında 'ın da olduğu isimleri topa tuttu!

Bir demet polemik

Önceki gün Eskişehir'deki Espark'ta düzenen etkinliğe katılan modacı Neslihan Yargıcı, sanat dünyasını topa tuttu. Hiçbir sanatçının sahne kıyafetini beğenmediğini söyleyen Yargıcı ekledi: "Pahalı, marka kıyafetler giymek şık olmak değil, görgüsüzlük." Modacının bu sözleri akıllara marka tutkunu 'ı getirdi.

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