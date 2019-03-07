Şarkıcı Halil Sezai, Beşiktaş'ın kadın taraftar grubu 'Çarşı Kadın'ın yıllardır köy okullarına destek amaçlı yürüttüğü 'Çocuklar Okusun' kampanyasının en büyük destekçisi. Şarkıcı, geçtiğimiz hafta bir dizisinin bölümünde yer alan 'Yangın Var' şarkısından elde ettiği gelirle 25 okulun kırtasiye ihtiyacını karşıladı...
- Saklambaç
- 07.03.2019
- Gazete
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