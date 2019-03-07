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  • 07.03.2019
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Şarkıcı , 'ın grubunun yürüttüğü kampanyanın destekçisi oldu

Destek var
Şarkıcı Halil Sezai, Beşiktaş'ın grubu 'Çarşı Kadın'ın yıllardır köy okullarına destek amaçlı yürüttüğü 'Çocuklar Okusun' kampanyasının en büyük destekçisi. Şarkıcı, geçtiğimiz hafta bir dizisinin bölümünde yer alan 'Yangın Var' şarkısından elde ettiği gelirle 25 okulun kırtasiye ihtiyacını karşıladı...

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