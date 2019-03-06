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  • 06.03.2019
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ve oyuncu eşi Sebastian Bear-McClard, 'u karıştırdı

Yanlış model!

Ünlü model Emily Ratajkowski ve oyuncu eşi Sebastian Bear-McClard, New York'u karıştırdı... İkilinin aylık kiraları olan 5 bin doları (26.850 TL) ev sahiplerine ödemedikleri ortaya çıktı. Mağdur olduğunu söyleyen ev sahibi, "Kira kontratı 2017'de bitti. İkilinin bana 120 bin dolar (644 bin 570 TL) borcu var" ifadelerini kullandı.

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