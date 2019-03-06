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  • 06.03.2019
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ve eşi alışveriş yaparken kameralara takıldı

120 bin liralık alışveriş
Beşiktaş'ın Portekizli orta saha oyuncusu Ricardo Quaresma ve eşi Daphne Quaresma önceki gün İstinyePark Markalar Sokağı'nda objektiflere takıldı. Sabah saatlerinde geldikleri alışveriş merkezini el ele gezen çift, mağazaları gezip, Masa Restoran'da yemek yedi. Beymen, Gucci ve Dolce&Gabbana gibi ünlü markalardan alışveriş yapan başarılı futbolcunun, toplam 120 bin lira harcadığı öğrenildi...

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