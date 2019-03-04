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  • 04.03.2019
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ve gibi ünlüler 8 ’ta eğitim için podyuma çıkacak

ve gibi ünlüler, 8 ’ta kızların eğitimi için podyuma çıkacak.

Son moda destek

Ünlü güzeller, eğitim için buluşuyor. Bade İşcil, Burcu Biricik, Ece Yosmaoğlu, Hande Soral, 8 'ta İTÜ Mühendislik Bölümü'nde okuyan kızların eğitimine destek olmak için podyuma çıkacak.

'Geleceğın Güçlü Kadınları' defilesinde yer alacak ünlüler, Barrus London tasarımlarıyla arz-ı endam edecek. DasDas'taki defilenin bilet geliri, mühendis adaylarının eğitimine bağışlanacak.



KIZLARA YARDIM GECESİ
Sosyal sorumluluk projelerine duyarlılığıyla bilinen Ozan Doğulu'nun eski eşi ve 3 kızının annesi Ece Yosmaoğlu da genç kızlara destek verecek.

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