Ünlü güzeller, eğitim için buluşuyor. Bade İşcil, Burcu Biricik, Ece Yosmaoğlu, Hande Soral, 8 Mart'ta İTÜ Mühendislik Bölümü'nde okuyan kızların eğitimine destek olmak için podyuma çıkacak.



'Geleceğın Güçlü Kadınları' defilesinde yer alacak ünlüler, Barrus London tasarımlarıyla arz-ı endam edecek. DasDas'taki defilenin bilet geliri, mühendis adaylarının eğitimine bağışlanacak.





KIZLARA YARDIM GECESİ

Sosyal sorumluluk projelerine duyarlılığıyla bilinen Ozan Doğulu'nun eski eşi ve 3 kızının annesi Ece Yosmaoğlu da genç kızlara destek verecek.