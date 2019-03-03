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  • 03.03.2019
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Müzik 'Öykü'sü
"O Ses Türkiye" yarışması ile hayatımıza giren Öykü Keskin, "Manipüle" isimli 2. single'ını Şubat ayında yayınladı. 1. sınıf öğrencisi olan güzel şarkıcı, "Okul hayatım ve spordaki yoğunluğum bir yana, müzik benim ilk aşkım ve hep öyle kalacak" diye konuştu...


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