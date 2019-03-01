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'in hayatını anlatan 'Müslüm' filmi, yeniden vizyona girdi

Baba dönüş
Efsane sanatçı Müslüm Gürses'in hayatını anlatan 'Müslüm' filmi, yeniden vizyona girdi. Filmin yapımcısı Mustafa Uslu, Gürses'in vefatının 6. yılı dolayısıyla bugün 'Müslüm'ü bir kez daha beyaz perdeye taşıdı. 6 milyondan çok izlenen filmin biletleri ise 9 liradan satışa sunulacak.

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Mehdi Mehdi

Cenabı Allah Rahmet etsin Müslüm Gürses Babaya.

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cevapla 01.03.2019 15:00
Haberin tüm yorumlarını okuyun (1 yorum)

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