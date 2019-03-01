Efsane sanatçı Müslüm Gürses'in hayatını anlatan 'Müslüm' filmi, yeniden vizyona girdi. Filmin yapımcısı Mustafa Uslu, Gürses'in vefatının 6. yılı dolayısıyla bugün 'Müslüm'ü bir kez daha beyaz perdeye taşıdı. 6 milyondan çok izlenen filmin biletleri ise 9 liradan satışa sunulacak.
- Saklambaç
- 01.03.2019
- Gazete
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Cenabı Allah Rahmet etsin Müslüm Gürses Babaya.
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