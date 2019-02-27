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  • 27.02.2019
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, gününü oğlu Leon'a ayırdı

Hande'nin Leon günü

Ünlü oyuncu Hande Ataizi, önceki günü oğlu Leon'a ayırdı. Ataizi, eski eşi ABD'li gazeteci Benjamin Harvey'den olan 4 yaşındaki oğluyla Zorlu 'deki Funloft'ta oyunlar oynadı. İkilinin keyfi de objektife böyle yansıdı.

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