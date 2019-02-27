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  • 27.02.2019
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Adriana Lima, ’dan ayrıldıktan sonra depresyona girdi! Seksi yıldız, kendini yemeğe verdi

Adriana Lima, ’dan ayrıldıktan sonra depresyona girdi. Modelliği de bırakan seksi yıldız, kendini yemeğe verdi. 91. ’nde hamburgerleri elinden düşürmedi.

Dünyaca ünlü model Adriana Lima, geçtiğimiz aylarda Türk yazar Metin Hara ile olan ilişkisini bitirdi... Uzun yıllar Victoria's Secret'ın 'Baş Meleği' olan seksi model ayrılık sonrası ortalıkta pek görünmedi. Hatta podyumlara bile veda etti.

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