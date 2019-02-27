Dünyaca ünlü model Adriana Lima, geçtiğimiz aylarda Türk yazar Metin Hara ile olan ilişkisini bitirdi... Uzun yıllar Victoria's Secret'ın 'Baş Meleği' olan seksi model ayrılık sonrası ortalıkta pek görünmedi. Hatta podyumlara bile veda etti.